3,3 млн человек заболели коронавирусом за минувшую неделю

Влада Некрасова

Число заразившихся коронавирусом выросло в мире за минувшую неделю более чем на 3,3 млн, что является самым высоким показателем с начала пандемии. Количество случаев с летальным исходом увеличилось более чем на 45 тысяч, что на 9 тысяч больше, чем неделей раньше. Об этом сообщила во вторник в Женеве Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

«За последнюю неделю поступили сообщения более чем о 3,3 млн новых случаев заражения», — отмечается в информационном бюллетене ВОЗ.

По состоянию на 1 ноября, в мире было зарегистрировано около 46 млн заразившихся и 1,2 млн летальных исходов.

«Дальнейшее ускорение темпов заболеваемости было особенно заметным в Европейском регионе, из которого пришли сообщения о половине всех случаев заболевания в мире (более 1,7 млн), что представляет собой 22-процентный рост по сравнению с предыдущей неделей. Более того, этот регион информировал также об устойчивом росте числа смертей (46-процентный рост по сравнению с предыдущей неделей)», — указывает организация.

Предыдущий рекорд роста заболеваемости в мире за семь дней был зафиксирован с 19 по 25 октября — более 2,8 млн случаев.

В Северной и Южной Америке 26 октября по 1 ноября заразились более 999 тысяч человек, а общее число инфицированных превысило 20 млн. За семь дней зарегистрированы более 17 тысяч смертей, на 1 ноября общее число летальных исходов составило более 639 тысяч.

В Европе число заразившихся выросло более чем на 1,7 млн до более 11 млн. За неделю умерли более 17 тысяч человек, а общее число умерших превысило 285 тысяч.

В регионе Юго-Восточной Азии за неделю заразились более 381 тысячи человек, и их общее число превысило 9 млн. Количество умерших превысило 144 тысячи, что на 4,6 тысячи больше, чем неделей раньше.

В США число заразившихся увеличилось за неделю почти на 549 тысяч, в Индии — более чем 319 тысяч, в Бразилии — более чем на 163 тысячи.