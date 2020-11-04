Алиев ждёт от Армении «компромисса» перед прекращением войны в Карабахе

Лидия Мартынова

Азербайджан готов остановить войну в зоне карабахского конфликта, заявил президент республики Ильхам Алиев. Вместе с тем азербайджанский лидер выдвинул условие для прекращения боевых действий со стороны Баку, указав, что Ереван «должен взять обязательство по выводу войск из оккупированных территорий».

«Во-первых, я считаю, что чем скорее закончится война, тем будет лучше. Я неоднократно говорил и могу ещё раз повторить, что если премьер-министр Армении (Никол Пашинян) возьмёт обязательство об освобождении остальных территорий, то мы готовы остановиться сегодня же. Пока он не взял на себя таких обязательств», — сказал Алиев в интервью итальянской газете La Repubblica, которое было опубликовано накануне, 3 ноября.

Президент Азербайджана отметил, что компромиссом со стороны Армении, руководство которой ранее заявляло о своей готовности к взаимным уступкам, должно быть «полное освобождение всех оккупированных территорий в соответствии с резолюциями Совета Безопасности ООН и исполнением их основных принципов».

«В базовых принципах (карабахского урегулирования) говорится, что в начале должны быть освобождены пять районов, а затем два. Мы уже в одностороннем порядке освободили четыре района. Поэтому он (Пашинян) должен сказать, что войска должны быть выведены из оставшихся под оккупацией территорий Агдамского, Кельбеджарского, Лачинского районов. Но он не делает такое заявление. Это показывает, что он не хочет прекращения войны», — заключил Алиев.

В конце октября президент Азербайджана выразил готовность вступить в переговоры с премьер-министр Армении в Москве, но выразил сомнение в «способности Еревана к конструктивной работе» по урегулированию карабахского конфликта.

«Я такого приглашения (для переговоров в российской столице. — Ред.) не получал. Я неоднократно участвовал в трёхсторонних встречах президентов Азербайджана, Армении и России, но, после того как к власти в Армении пришёл Пашинян, таких встреч не было. Эти встречи были с предыдущими президентами Армении, и я никогда от этих встреч не уклонялся», — сказал Алиев в интервью агентствам «Интерфакс» и «Интерфакс-Азербайджан».

На уточняющий вопрос, готов ли президент Азербайджана приехать в Москву на переговоры с премьером Армении, Алиев ответил: «Да».

«Причём, как вы говорите, без всяких условий», — подчеркнул Аоиев.

Как сообщало ИА Newstes, президент России Владимир Путин 1 и 2 ноября провёл телефонные переговоры с лидерами Армении и Азербайджана. Первым глава российского государства обсудил ситуацию в зоне карабахского конфликта и пути выхода из кризиса с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. На следующий день состоялся телефонный разговор Владимира Путина с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Напомним, Владимир Путин 8 октября обратился с призывом прекратить боевые действия в зоне карабахского конфликта по гуманитарным соображениям. До этого президент России провёл серию телефонных разговоров с главами Армении и Азербайджана. Также в Москву были приглашены главы МИД двух закавказских республик для проведения консультаций. Зограб Мнацаканян и Джейхун Байрамов на следующий день прибыли в российскую столицу. Переговоры в трёхстороннем формате, с участием министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, длились почти 11 часов и завершились принятием документа. Были достигнуты договорённости о прекращении огня с полудня 10 октября и начале субстантивных переговоров с целью скорейшего достижения мирного урегулирования, которые, однако, до сих пор не соблюдаются.