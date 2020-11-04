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Армения рассказала о ходе операции против диверсантов в районе Шуши

Армения рассказала о ходе операции против диверсантов в районе Шуши
Представитель министерства обороны Армении Арцрун Оганнисян сообщил об успешном ходе операции по ликвидации ДРГ вооруженных сил  Азербайджана в направлении города Шуши.

Оганнисян пояснил, что в течение двух дней диверсионно - разведывательные группы активизировались в районе города Шуши. Их задачей было установление контроля над дорогой, связывающей Степанакерт с Арменией. Активность диверсанты проявляли в основном в ночное время.

"Они старались перекрыть дорогу. Несколько раз попытались, но мы их отбили... Достаточно успешно идет операция. О потерях со стороны противника сказать пока не могу",- сказал представитель министерства обороны Армении.

# В мире
По материалам: ria.ru

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