Армения рассказала о ходе операции против диверсантов в районе Шуши

Влада Некрасова

Представитель министерства обороны Армении Арцрун Оганнисян сообщил об успешном ходе операции по ликвидации ДРГ вооруженных сил Азербайджана в направлении города Шуши.

Оганнисян пояснил, что в течение двух дней диверсионно - разведывательные группы активизировались в районе города Шуши. Их задачей было установление контроля над дорогой, связывающей Степанакерт с Арменией. Активность диверсанты проявляли в основном в ночное время.

"Они старались перекрыть дорогу. Несколько раз попытались, но мы их отбили... Достаточно успешно идет операция. О потерях со стороны противника сказать пока не могу",- сказал представитель министерства обороны Армении.