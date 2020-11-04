Более 1600 школьников вышли в финал Олимпиады Кружкового движения НТИ.Junior

Анастасия Иванова

Подведены итоги отборочного этапа Олимпиады Кружкового движения НТИ.Junior – командных инженерных соревнований для учеников 5–7-х классов. Из более 28 000 участников, подавших заявки, в финальный этап вышли 1653 человека. Проект реализуется президентской платформой «Россия – страна возможностей», Кружковым движением НТИ, АНО «Платформа НТИ» и Агентством стратегических инициатив.

Олимпиада Кружкового движения НТИ.Junior проходит по пяти направлениям: «Технологии для виртуального мира», «Технологии для космоса», «Технологии для мира роботов», «Технологии для среды обитания» и «Технологии для человека».

Финалистов ждет серия мероприятий по формированию команд и подготовке к заключительным испытаниям. Участников будут сопровождать профессиональные тьюторы, которые помогут следить за расписанием подготовки и самого финала, выбрать подходящую роль и объединиться в команды, получить помощь организаторов в подготовке к итоговым соревнованиям. После завершения олимпиады модераторы обсудят с участниками их опыт и помогут прийти к конструктивным выводам.

Первый финал Олимпиады Кружкового движения НТИ.Junior состоится 22 ноября: соревнования пройдут среди участников из Дальневосточного федерального округа. Финалистам предстоит в командах работать над инженерными задачами с учетом особенностей дистанционного формата соревнований, продемонстрировать практические навыки в программировании, 3D-моделировании, а также знание основ электроники и схемотехники.

Олимпиада Кружкового движения НТИ.Junior проводится второй год. По сравнению с 2019 годом количество участников выросло на 20%. География поданных заявок охватывает почти всю Россию – от Калининградской области до Сахалина. Конкурсанты представляют 522 населенных пункта в 83 регионах России и зарубежных странах.

Олимпиада реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование».