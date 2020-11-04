Браверман: качество заявок на конкурс "Экспортер года" очень высокое

Лидия Мартынова

Высокое качество товаров и услуг, которые российские высокотехнологичные компании представили на Всероссийский конкурс "Экспортер года-2020", позволяет не только обеспечить внутренние потребности в таких продуктах, но и выйти на рынки технологически развитых стран, считает генеральный директор Корпорации МСП, член федеральной конкурсной комиссии Александр Браверман.

Заседание федеральной конкурсной комиссии конкурса "Экспортер года-2020" прошло 2 ноября под председательством первого вице-премьера Андрея Белоусова. Как сообщил Российский экспортный центр, в этом году на конкурс было подано рекордное число заявок – свыше 1700, в ходе окружных этапов конкурса между соискателями развернулась активная конкуренция. В результате голосования среди 85 победителей окружных этапов были выбраны 13 победителей в 12 номинациях, в одной из номинаций две компании разделили первое место.