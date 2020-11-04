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Чемпионат по профмастерству WorldSkills Asia может пройти в Южно-Сахалинске

Чемпионат по профмастерству WorldSkills Asia может пройти в Южно-Сахалинске

Минпросвещения России поддержало заявку на право проведения чемпионата по профмастерству WorldSkills Asia в 2024 или 2026 годах в Южно-Сахалинске. Заявка России будет рассмотрена на Генеральной ассамблее международного движения WorldSkills International, которая пройдёт в середине ноября 2020 года, сообщает пресс-служба Министерства просвещения Российской Федерации.

Россия неоднократно получала поддержку большинства стран-участниц движения WorldSkills International. Так, в 2019 в России прошёл мировой чемпионат WorldSkills Kazan, а в 2022 году в Санкт-Петербурге состоятся соревнования среди стран Европы – EuroSkills St. Petersburg 2022. В апреле 2020 года Союз «Молодые профессионаллы (Ворлдскиллс Россия)» вступил в WorldSkills Asia и взаимодействует со странами Азии в части организации совместного обучения, развития новых компетенций, формировании устойчивой системы подготовки кадров и содействии занятости.

«Заявка России на проведение чемпионата WorldSkills Asia в Южно-Сахалинске подкреплена богатым и успешным опытом проведения российских и международных соревнований по стандартам Ворлдскиллс, даже в условиях пандемии, дистанционного формата и новых стандартов безопасности. В случае одобрения заявки регион получит дополнительный импульс для укрепления позиций одного из крупнейших центров подготовки высокопрофессиональных кадров на Дальнем Востоке и в странах АТР», – подчеркнул первый заместитель Министра просвещения России Дмитрий Глушко.

Выбор Южно-Сахалинска в качестве столицы проведения чемпионата WorldSkills Asia обусловлен наличием у региона опыта проведения крупных соревнований по стандартам Ворлдскиллс: здесь в 2018 году прошёл Финал Национального чемпионата «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)». Тогда в соревнованиях приняли участие иностранные конкурсанты и эксперты, а сам чемпионат стал площадкой подписания международных контрактов между Союзом «Молодые профессионаллы (Ворлдскиллс Россия)» и крупными корпорациями. По итогам проведения соревнований Сахалинская область подтвердила готовность принимать у себя мероприятия на высоком организационном уровне, а также была включена в национальную стратегию по развитию человеческого потенциала посредством инструментов WorldSkills.

Развитие системы среднего профобразования, в том числе по стандартам Ворлдскиллс, — часть масштабной работы, которая ведётся в рамках федерального проекта «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)» нацпроекта «Образование».

# Общество
По материалам: edu.ru

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