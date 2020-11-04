Что смотреть в первой половине ноября в кинотеатрах (пока их не закрыли)

Вадим Карасев

Число заразившихся коронавирусом с каждым днем только растет, однако кинотеатры продолжают свою работу. Более того, в этом месяце в российский прокат выходит немало интересных новинок. Рассказываем, какие премьеры в кино нас ждут в ближайшие две недели.P. S. Берегите себя и не забывайте про средства личной защиты в общественных местах!

"Подольские курсанты" (4 ноября)

Актеры: Алексей Бардуков, Евгений Дятлов, Сергей Безруков, Любовь Константинова, Артем Губин, Игорь Юдин, Гурам Баблишвили, Дмитрий Соломыкин, Екатерина Редникова.

Синопсис. "Подольские курсанты" — фильм режиссера Вадима Шмелева, повествующий о подвиге курсантов при обороне Москвы в октябре 1941 года. Тогда курсанты подольских артиллерийского и пехотного училищ получили приказ занять оборону на последнем рубеже перед столицей и сдерживать захватчиков, пока не прибудет подкрепление. 12 дней студенты и регулярные части армии сдерживали врага, став преградой на его пути...

Инициаторами создания проекта выступили Вячеслав Фетисов и Игорь Угольников, бюджет картины составил 450 миллионов рублей, а при написании сценария были использованы рассекреченные документы и свидетельства участников.





"Выбивая долги" / The Tax Collector (4 ноября)

Актеры: Шайа Лабаф, Бобби Сото, Синтия Кармона, Хосе Конехо Мартин, Ричард Мескита, Джордж Лопес, Чейен Рэй Эрнандес.

Синопсис. Криминальный триллер "Выбивая долги" повествует о коллекторах Дэвиде и Крипере, которые работают на авторитетных бандитов Лос-Анджелеса. Выбивая "налоги" из должников, напарники перешли дорогу главе наркокартеля, спровоцировав конфликт между двумя группировками. Теперь под угрозой не только их дело, но и жизни.

Фильм снял Дэвид Эйр, известный по работам "Тренировочный день", "Патруль", "Форсаж" и "Ярость".





"Друзья на свою голову" / Le bonheur des uns... (4 ноября)

Актеры: Венсан Кассель, Беренис Бежо, Франсуа Дамиенс, Флоренс Форести, Даниэль Коэн, Керен-Анн Цайтельбах, Оуэн Танну.

Синопсис. Поклонникам французского кинематографа в этом месяце скучать тоже не придется — в прокат выходит комедия "Друзья на свою голову".

В центре сюжета — скромная тихоня Лея, которая написала роман, вмиг ставший бестселлером. Кто бы мог подумать, но лучшие друзья женщины и даже муж оказались не готовы к ее успеху. Обиды, ревность, зависть, мелочность... А в какой-то момент лучшая подруга Леи Карин заявляет, что тоже пишет роман.





"Омен. Наследие" / Letto numero 6 (4 ноября)

Актеры: Каролина Крешентини, Андреа Латтанци, Роберто Читран, Пьер Джорджо Беллоккьо, Натали Кальдонаццо, Карла Кассола.

Синопсис. Скучали по леденящим душу киноисториям? Тогда фильм "Омен. Наследие" придется вам по вкусу.

Устроившись в ночную смену в детскую клинику, молодая медсестра в первую же смену знакомится с мальчиком — всю ночь он звал свою маму, а главной героине еле удалось его успокоить. Утром же девушка узнает, что мальчика этого в больнице видела только она...

Да, сценарий фильма мало чем отличается от сценариев подобных проектов, поэтому ставку остается делать только на работу оператора и актеров. Надеемся, они не подведут!





"Побочный эффект" (5 ноября)

Актеры: Александра Ревенко, Марина Васильева, Семен Серзин, Анатолий Журавлев, Мария Карпова, Мария Абрамова.

Синопсис. "Побочный эффект" — еще один хоррор в нашем списке. На этот раз отечественного производства.

Главные герои — Андрей и Оля. Их жизнь мало чем отличается от жизни других людей: работа, дом, встречи с друзьями и родными, путешествия. Но однажды к ним в квартиру вламываются грабители. Проходит время, но Оля все никак не может забыть ту кошмарную ночь. Отчаянные попытки Андрея помочь любимой стереть из памяти тот инцидент приводят его к таинственной Маре, которая дает мужчине надежду и "особое" лекарство...

"Опасный элемент" / Radioactive (12 ноября)

Актеры: Розамунд Пайк, Сэм Райли, Иветта Фойер, Мирьям Новак, Ральф Белкин, Саймон Расселл Бил, Шан Брук.

Синопсис. Мировая премьера "Опасного элемента" с Розамунд Пайк в роли Марии Кюри состоялась еще в сентябре 2019-го, однако российским зрителям фильм будет представлен только сейчас.

Лента, как вы уже наверняка догадались, повествует о жизни и работе Марии Склодовской-Кюри. В фильме будет рассказано о знакомстве польской иммигрантки с коллегой-ученым Пьером Кюри, их романе и совместных исследованиях, трагической гибели Пьера и новом романе Марии, а также о том, как открытия четы Кюри отразились на событиях всего XX века.





"Цой" (12 ноября)

Актеры: Евгений Цыганов, Марьяна Спивак, Паулина Андреева, Илья Дель, Игорь Верник, Надежда Калеганова, Мария Пересильд.

Синопсис. "Цой" — фильм Алексея Учителя о культовом советском рок-музыканте и основателе группы "Кино" Викторе Цое, погибшем в автокатастрофе в 1990 году.

Впрочем, в центре повествования окажется не сам Цой, а Павел Шелест — водитель, в автобус которого 15 августа 1990 года на 35-м километре трассы Слока — Талси в Латвии врезался автомобиль музыканта. Павел ничего не знал о Цое, не слышал ни одной его песни. И, конечно, он даже не подозревал, что это роковое столкновение навсегда изменит его жизнь.

Роль водителя в картине исполнил Евгений Цыганов, а возлюбленную Цоя Наталью Разлогову сыграла Паулина Андреева.





"Дорогие товарищи!" (12 ноября)

Актеры: Юлия Высоцкая, Сергей Эрлиш, Юлия Бурова, Андрей Гусев, Владислав Комаров, Дмитрий Костяев, Иван Мартынов.

Синопсис. В первой половине месяца в широкий прокат выходит и новый фильм Андрея Кончаловского — драма "Дорогие товарищи!", за которую режиссер получил специальный приз жюри Венецианского кинофестиваля.

В основу картины легла реальная история, развернувшаяся в 1962 году в Новочеркасске. Тогда рабочие электровозостроительного завода и другие жители Новочеркасска вышли на улицы города, требуя улучшить условия жизни и повысить зарплаты. Советские власти жестко подавили мирную забастовку, открыв огонь по ее участникам. В итоге 26 человек погибли, 87 были ранены, семерых приговорили к расстрелу, а десятки получили тюремные сроки. Долгие годы информация об этой трагедии была засекречена.

Главную роль в фильме сыграла жена Кончаловского — актриса Юлия Высоцкая.





"Академия монстров" / Escuela de Miedo (12 ноября)

Синопсис. Ну и куда же без мультфильмов? Предлагаем вам обратить внимание на "Академию монстров"!

Главный герой — школьник Дэнни. Живется ему, прямо скажем, несладко: друзей среди одноклассников у него нет, а преподаватели его не понимают. Виной всему — гениальность подростка. Однако его жизнь круто меняется, когда он попадает в школу для одаренных детей, где Дэнни случайно открывает портал в мир монстров...



