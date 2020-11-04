COVID, политика и экономика: Кремль о деталях беседы Путина и Лукашенко
Сегодня, 22:40 Лидия Мартынова
Президенты России Владимир Путин и Белоруссии Александр Лукашенко в ходе состоявшегося вечером в среду телефонного разговора обсудили распространение коронавируса, ситуацию в различных странах, а также двустороннюю экономическую повестку.
"С обеих сторон подтвержден настрой на дальнейшее укрепление российско-белорусских союзнических отношений. Дана высокая оценка сотрудничеству в борьбе с распространением коронавирусной инфекции. В этом контексте отмечено большое значение договоренности о поставках в Белоруссию российской вакцины", – сообщила пресс-служба Кремля.
В этом контексте речь также шла об организации производства вакцины против COVID-19 на белорусской территории, передаче российских технологий и технологического процесса для упомянутого производства.
сообщило, что Литва направила ноту протеста Белоруссии из-за работы Островецкой АЭС.
По материалам: ria.ru