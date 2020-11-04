Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Экономика » COVID, политика и экономика: Кремль о деталях беседы Путина и Лукашенко

COVID, политика и экономика: Кремль о деталях беседы Путина и Лукашенко

COVID, политика и экономика: Кремль о деталях беседы Путина и Лукашенко
Президенты России Владимир Путин и Белоруссии Александр Лукашенко в ходе состоявшегося вечером в среду телефонного разговора обсудили распространение коронавируса, ситуацию в различных странах, а также двустороннюю экономическую повестку.

"С обеих сторон подтвержден настрой на дальнейшее укрепление российско-белорусских союзнических отношений. Дана высокая оценка сотрудничеству в борьбе с распространением коронавирусной инфекции. В этом контексте отмечено большое значение договоренности о поставках в Белоруссию российской вакцины", – сообщила пресс-служба Кремля.

В этом контексте речь также шла об организации производства вакцины против COVID-19 на белорусской территории, передаче российских технологий и технологического процесса для упомянутого производства.


сообщило, что Литва направила ноту протеста Белоруссии из-за работы Островецкой АЭС.
# Экономика
По материалам: ria.ru

Последние новости

В Киеве у гражданина России нашли 5 кг кокаина
В Киеве у гражданина России нашли 5 кг кокаина
COVID, политика и экономика: Кремль о деталях беседы Путина и Лукашенко
COVID, политика и экономика: Кремль о деталях беседы Путина и
Армения рассказала о ходе операции против диверсантов в районе Шуши
Армения рассказала о ходе операции против диверсантов в районе Шуши
Неизменным курсом. Япония намерена продолжить укреплять альянс с США
Неизменным курсом. Япония намерена продолжить укреплять альянс с США
Путин и Лукашенко провели очередную беседу по телефону
Путин и Лукашенко провели очередную беседу по телефону
В шорт-лист премии "НОС" попали произведения 10 авторов
В шорт-лист премии "НОС" попали произведения 10 авторов
В Приднестровье отмечают День народного единства вместе с Россией
В Приднестровье отмечают День народного единства вместе с Россией
Путин и Лукашенко провели телефонный разговор
Путин и Лукашенко провели телефонный разговор
Ульяновского министра отстранили от работы после поездки в Ниццу
Ульяновского министра отстранили от работы после поездки в Ниццу
Почему нельзя спать напротив двери: народные приметы
Почему нельзя спать напротив двери: народные приметы
Как выбрать умные часы и фитнес-браслет
Как выбрать умные часы и фитнес-браслет
Управление репутацией в интернете от агентства Adves
Управление репутацией в интернете от агентства Adves

Топ на сегодня

Burberry запустили благотворительную инициативу, чтобы помогать детям
Burberry запустили благотворительную инициативу, чтобы помогать детям
Девушка раскрыла измену с помощью маленькой детали на фото
Девушка раскрыла измену с помощью маленькой детали на фото
Фестиваль искусств "Балтийские сезоны" открылся в Калининграде
Фестиваль искусств "Балтийские сезоны" открылся в Калининграде
Реальная безопасность не обеспечена — эксперт о волне насилия в Европе
Реальная безопасность не обеспечена — эксперт о волне насилия в Европе
Рада разрешила занять 557 млн грн на борьбу с COVID-19
Рада разрешила занять 557 млн грн на борьбу с COVID-19

Еще по теме

Путин и Лукашенко провели телефонный разговор
Путин и Лукашенко провели очередную беседу по телефону
Путин и Лукашенко договорились укреплять сотрудничество
Алиев поздравил Путина с регистрацией вакцины от коронавируса