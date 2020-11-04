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День Казанской иконы Божией Матери 4 ноября 2020 года

День Казанской иконы Божией Матери 4 ноября 2020 года

Ежегодно 4 ноября верующие почитают память одной из самых известных икон Божией Матери. В этот православный праздник Небеса открыты и внемлют искренним молитвам, и каждый сможет попросить покровительства для себя и своей семьи.


Лик Казанской Божией Матери широко известен, ведь икона не раз помогала страждущим обрести душевный покой и исцеление. В 2020 году на торжественной литургии священнослужители вновь вознесут молитвы, обращенные к Богоматери, а все желающие смогут прийти на службу и искренне попросить небеса о помощи. Эксперты сайта dailyhoro.ru напоминают, что в день церковного праздника помолиться можно и дома возле икон, если нет возможности посетить церковь. Каждое слово будет услышано, и Богородица обязательно поможет.

Чудодейственная сила иконы

Лик Казанской Божией Матери утешает тех, кто несет в душах скорбь, страдает от недугов, хочет справиться с жизненными трудностями. Икона защищает от негатива, сглаза и порчи, оберегает от ошибок и дает надежду на светлое будущее. Молитвы Богоматери в день праздника возносят и те, кто отчаялся и нуждается в поддержке, чтобы встать на ноги и преодолеть временные преграды.

Искренние молитвы перед святым ликом возносят не только в момент нужны, но и радости. Богоматери рассказывают о своих успехах, благодарят за поддержку. Каждый верующий найдет те слова, которые помогут укрепиться в вере и продолжать путь, ведущий к праведной и счастливой жизни.

Традиции празднования в честь Казанской иконы 4 ноября


С утра верующие отправляются на службу, чтобы помолится перед святым ликом, выразить свое почтение, а затем поучаствовать в крестном ходе. В этот день множество паломников вновь отправятся к святыне, которая находится в Казани. К чудотворной иконе прикасаются, возносят молитвы и шепчут заветные желания, которые обязательно исполнятся, если идут от чистого сердца и с добрыми помыслами.

Икона Казанской Богоматери известна своей силой, и к ней обращаются влюбленные, чтобы попросить у Богородицы счастья и благословения на семейную жизнь. Молодожены покупают списки со святого лика, чтобы Богородица оберегала семью и не давала злу проникнуть в сердца. В день православного праздника принято проводить церемонии бракосочетания. Считается, что в этот день молодых благословляют Небеса и защищают новые семьи.

В праздничный день после торжественной литургии принято устраивать семейный обед, приглашая родственников и близких друзей. Угощения подают постные и скромные, а перед трапезой и после нее возносят молитвы, в которых благодарят Бога за дарованные блага и счастливую жизнь

4 ноября празднуют и День народного единства. Двойной праздник объединяет всех без исключения, и в России принято завершать день красочными фейерверками и наслаждаться мирным небом над головой.

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По материалам: dailyhoro.ru

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