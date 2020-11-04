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День в отставке: Меликов вернул на место уволенного дагестанского врача

День в отставке: Меликов вернул на место уволенного дагестанского врача

Врио главы Дагестана Сергей Меликов восстановил Хаджимурада Малаева в должности главного врача Городской клинической больницы. Об этом сообщают дагестанские СМИ со ссылкой на близкое окружение врача.

Как сообщало ИА Newstes министр здравоохранения Дагестана отстранил от должности Малаева по требованию прокуратуры.

«Главный врач Городской клинической больницы Хаджимурад Малаев отстранен от занимаемой должности на основании представления прокуратуры РД о нарушении антикоррупционного законодательства», — заявили в министерстве.

Министерство сообщает также, что у врача было три выговора за ненадлежащее исполнение служебных обязанностей, а «внутренняя проверка показала, наличие нескольких случаев связанных с направлением пациентов ГКБ на долечивание в одну из частных клиник Махачкалы, аффилированную с именем Хаджимурада Малаева».

Сообщение Минздрава прокомментировала жена врача, владелец частной клиники «Синтез-М» Башарат Малаева.

«Причина — это то, что 76 больных с 2018—2020 годы обратились в нашу клинику получить по ОМС бесплатную медицинскую помощь. А всего во все остальные клиники города были направлены 5 100 больных. Мой муж всегда был честен с людьми, всегда», — написала Малаева в «Фейсбуке».

Об увольнении Малаева стало известно вечером 3 ноября. Утром 4 ноября его коллеги вышли на акцию протеста с требованием вернуть его на место работы. В соцсетях также прокатилась волна постов в поддержку Малаева.

Малаев награжден учрежденной президентом России Владимиром Путиным медалью «Мы вместе» за вклад в борьбу с коронавирусом.

По словам главврача московской «Коммунарки» Дениса Проценко, Малаев — «бесспорный авторитет», а ГКБ — «флагман по лечению ковид — здесь спасли сотни людей, не имевших средств».

# Политика
По материалам: eadaily.com

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