Деньги под залог ПТС это просто с Most Money

Роман Иванов

Нередко бывают случаи, когда необходима довольно крупная сумма денег в рекордно короткие сроки. Конечно, можно пойти в банк, но займа придется ждать довольно долго. Намного проще получить деньги под залог ПТС.

Получайте займ под ПТС в проверенной организации

«Most Money» предлагает всем посетителям сайта максимальную сумму займа под залов автотранспортного средства в самые короткие сроки. Сервис осуществляет свою профессиональную деятельность в сфере поиска кредиторов для физических и юридических лиц уже более 10 лет и за такой существенный срок смогла зарекомендовать себя как надежный и проверенный партнер, который всегда выполняет свои обязательства перед клиентами.

Отдельно стоит отметить, что «Most Money» не занимается самостоятельной выдачей займов, а является первоклассным сервисом по подбору МФО и автоломбардов, которые предоставляют подобные финансовые услуги.

Надежные и проверенные компании гарантируют вам максимальную выгоду, минимальный процент по кредиту под залог автомобиля и обязательное оформление всех сопутствующих документов. Никакого обмана или «подводных камней», все максимально прозрачно и понятно.

Преимущества займа под залог ПТС

Каждый клиент, оформивший займ пол залог ПТС, получает ряд неоспоримых преимуществ, среди которых можно выделить следующие:

При оформлении займа под ПТС автомобиль остается у собственника, в залог уходит только паспорт на транспортное средство.

Все займы выдают исключительно лицензированные МФО (микрофинансовые организации).

Фактически «на руки» можно получить до 70% от оценочной стоимости автомобиля.

После получения денежных средств на карту собственник сможет продолжать пользоваться автомобилем.

Договор купли-продажи не заключается.

Все оговариваемые условия займа максимально приближены к банковским кредитам. Различия заключаются лишь в том, что процентная ставка соответствует максимальному значению Центробанка.

Оптимальные условия для всех клиентов МФО и автоломбардов – минимальное количество документов, лояльное отношение к кредитной истории, быстрое оформление договора.

Денежные средства можно будет получить непосредственно в день обращения.

При неуплате займа вовремя автотранспортное средство не изымается. Сделать это можно только по решению суда.

Больше информации о лучшем сервисе по подбору МФО и автоломбардов для получения займа под залог ПТС вы сможете найти на страницах официального сайта компании «Максимальные деньги» по адресу mostmoney.ru.