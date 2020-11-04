Для патентной системы налогообложения расширят сферу применения

Алексей Вольцев

Список видов предпринимательской деятельности, которые в России подпадают под патентную систему налогообложения (ПСН), предлагают расширить. Соответствующий законопроект депутаты планируют рассмотреть на одном из пленарных заседаний Госдумы в осеннюю сессию.

Законодательная инициатива будет способствовать тому, чтобы привести виды предпринимательской деятельности, в отношении которых может применяться ПСН, в соответствие с ОКВЭД2. В частности, планируется вывести некоторые виды деятельности из пункта «прочие услуги производственного характера» и расширить за их счёт перечня видов деятельности, подходящих под ПСН.

Помимо этого, авторы законопроекта предлагают увеличить ограничения по площади объектов, используемых в целях ведения бизнеса по патентной системе. Это коснётся, например, объектов общественного питания и торговых павильонов с залами до 150 квадратных метров. При этом регионам позволят снижать предельные размеры площади.

Согласно пояснительной записке к законопроекту, налогоплательщики, получат право уменьшать сумму налога, уплачиваемого в связи с применением ПСН. Это право будет распространяться на страховые платежи (взносы) и пособия, начисленные за налоговый период.

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