"Единая Россия" не допустит возникновения проблем с поставкой лекарств

Вадим Карасев

Секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак заявил, что партия не допустит проблем с недоступностью лекарств в стране – этот вопрос находится на контроле, и в том числе предпринимаются меры по повышению доступности медикаментов.

Турчак отметил, что межфракционная группа Госдумы, занимающаяся совершенствованием законодательства в сфере лекарственного обеспечения, направила в правительство предложение по упрощению маркировки препаратов.

"Мы благодарим председателя Правительства Михаила Владимировича Мишустина за поддержку этих предложений и оперативно принятое постановление. Тема маркировки лекарственных препаратов и в дальнейшем будет находиться в поле постоянного внимания "Единой России". Мы обязательно будем заниматься мониторингом ситуации с лекарственным обеспечением граждан и в случае возникновения проблем в срочном порядке будем принимать решения по их устранению", – цитирует его сайт ЕР.

Согласно постановлению правительства, упрощенный порядок маркировки лекарств продлен. 2 ноября премьер-министр Михаил Мишустин подписал соответствующее постановление. Система сейчас работает по следующему принципу: сведения о лекарствах все равно необходимо подавать в единую систему, но если она не отвечает в течение 15 минут, все дальнейшие операции с товаром на усмотрение фармацевта будут законны.

"Такой режим исключает создание "пробок" и ускоряет движение препаратов. Одновременно это даёт возможность участникам более качественно подготовиться к следующим этапам внедрения системы – для исключения сложностей при работе в будущее", – пояснили в правительстве.