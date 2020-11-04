Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

"Единая Россия" не допустит возникновения проблем с поставкой лекарств

"Единая Россия" не допустит возникновения проблем с поставкой лекарств

Секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак заявил, что партия не допустит проблем с недоступностью лекарств в стране – этот вопрос находится на контроле, и в том числе предпринимаются меры по повышению доступности медикаментов.

Турчак отметил, что межфракционная группа Госдумы, занимающаяся совершенствованием законодательства в сфере лекарственного обеспечения, направила в правительство предложение по упрощению маркировки препаратов.

"Мы благодарим председателя Правительства Михаила Владимировича Мишустина за поддержку этих предложений и оперативно принятое постановление. Тема маркировки лекарственных препаратов и в дальнейшем будет находиться в поле постоянного внимания "Единой России". Мы обязательно будем заниматься мониторингом ситуации с лекарственным обеспечением граждан и в случае возникновения проблем в срочном порядке будем принимать решения по их устранению", – цитирует его сайт ЕР.

Согласно постановлению правительства, упрощенный порядок маркировки лекарств продлен. 2 ноября премьер-министр Михаил Мишустин подписал соответствующее постановление. Система сейчас работает по следующему принципу: сведения о лекарствах все равно необходимо подавать в единую систему, но если она не отвечает в течение 15 минут, все дальнейшие операции с товаром на усмотрение фармацевта будут законны.

"Такой режим исключает создание "пробок" и ускоряет движение препаратов. Одновременно это даёт возможность участникам более качественно подготовиться к следующим этапам внедрения системы – для исключения сложностей при работе в будущее", – пояснили в правительстве.

# Главные новости
По материалам: uposters.ru

Последние новости

Более 1600 школьников вышли в финал Олимпиады Кружкового движения НТИ.Junior
Более 1600 школьников вышли в финал Олимпиады Кружкового движения
Участники UКонгресса обсудят реализацию совместных учебных программ России и Китая
Участники UКонгресса обсудят реализацию совместных учебных программ
В октябре более 250 омских школьников стали участниками проекта «Билет в будущее»
В октябре более 250 омских школьников стали участниками проекта
Осень под знаком удачи: 7 дел, которые нужно завершить до декабря 2020 года
Осень под знаком удачи: 7 дел, которые нужно завершить до декабря
Перечислены штаты, где лидирует Трамп
Перечислены штаты, где лидирует Трамп
"Единая Россия" не допустит возникновения проблем с поставкой лекарств
"Единая Россия" не допустит возникновения проблем с поставкой лекарств
Стало известно, почему Билли Айлиш исполнила песню в "Не время умирать"
Стало известно, почему Билли Айлиш исполнила песню в "Не время
Выборы в США: Байден захватил лидерство в важнейших штатах
Выборы в США: Байден захватил лидерство в важнейших штатах
На борту нового ледокола Беглов рассказал Путину о напряжённой эпидситуации
На борту нового ледокола Беглов рассказал Путину о напряжённой
Эксперты оценили влияние выборов в США на курс доллара
Эксперты оценили влияние выборов в США на курс доллара
Количество погибших от коронавируса в Москве превысило 7 000
Количество погибших от коронавируса в Москве превысило 7 000
Западные экономисты рассказали, почему выгодно вкладывать в рубль
Западные экономисты рассказали, почему выгодно вкладывать в рубль

Топ на сегодня

Gucci запустили платформу, где каждый может придумать дизайн виртуальных кроссовок
Gucci запустили платформу, где каждый может придумать дизайн
"Совершили ошибку". Трамп назвал главных неудачников при победе Байдена
"Совершили ошибку". Трамп назвал главных неудачников при победе
Кейт Миддлтон и принц Уильям приняли участие в онлайн-церемонии вручения премии Pride of Britain Awards
Кейт Миддлтон и принц Уильям приняли участие в онлайн-церемонии
Миронов: Америку ждёт судьба Украины и вооруженное противостояние
Миронов: Америку ждёт судьба Украины и вооруженное противостояние
Требует осуждения. Зюганов припомнил лидеру ЛДПР спорные высказывания
Требует осуждения. Зюганов припомнил лидеру ЛДПР спорные высказывания

Еще по теме

Единороссам запретили критиковать пенсионную реформу
За оборотом лекарств будут следить строже
Врио секретаря генсовета «Единой России» Турчак представлен руководству партии
Исаев: рабочая группа Госдумы в начале сентября обсудит проблему регистрации лекарств в России