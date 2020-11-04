Голоса еще считают. Facebook объяснил отметки на постах Трампа и Байдена

Анастасия Иванова

Соцсеть Facebook начала публиковать специальные уведомления на сообщениях, которые размещают в соцсети кандидаты в президенты США Дональд Трамп и Джо Байден.

Пометки сообщают, что подсчет голосов в рамках завершившихся выборов еще продолжается, а "прогнозируемый победитель" еще не определен.

"После того, как президент Трамп начал делать преждевременные заявления о победе, мы начали публиковать уведомления в Facebook и Instagram, что голоса все еще подсчитывают и что победитель пока не прогнозируется. Мы также ставим наклейки с этой информацией на записях обоих кандидатов", – говорится в заявлении компании, текст которого приводит РИА Новости.

В США 3 ноября прошли выборы главы государства, на высший в стране пост претендуют республиканец Дональд Трамп и демократ Джо Байден. Избирательные участки по всей стране уже закрылись, ведется подсчет голосов.

сообщило, что в бундестаге признались в неготовности работать с администрацией Трампа в случае его возможного переизбрания.