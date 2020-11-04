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Гороскоп на 2021 год: Овен

Гороскоп на 2021 год: Овен

Астрологи вовсю трубят о том, что 2021 год обещает быть сложным и непредсказуемым. Настало время подробнее узнать, каким этот год станет для Овнов, а также что он принесет в разных сферах жизни мужчинам и женщинам.


С самого начала года Овнам следует запрограммировать свою энергетику на успех. Нужно настроиться на позитивную волну и забыть обо всех проблемах, связанных с прошлым. Жизнь — это настоящее и будущее, а не болезненные воспоминания.

Мужчина-Овен

Мужчинам данного Знака больше всего повезет в финансовой и деловой сфере, потому что именно там они проявляют наибольшую активность и целеустремленность. 2021 год словно сделан специально для Овнов, в это время нельзя терять самообладание и веру в себя.

Финансы и работа: стоит остерегаться больших рисков. Для того чтобы произвести впечатление на начальство, астрологи советуют Овнам проявлять больше ответственности. Очень полезными будут пассивные источники финансовой удачи — например, камни для привлечения денег.

Любовь и отношения: тут Овнов могут ожидать неприятные сюрпризы. Астрологи и эксперты сайта dailyhoro.ru отмечают, что Овны могут встретиться с неуступчивостью и негативом со стороны второй половинки и других близких людей, особенно в первой половине года.


Настроение и здоровье: в 2021 году нет места неприятным воспоминаниям. Если много думать о прошлых ошибках и корить себя за них, на горизонте могут появиться еще большие неприятности. Также это не лучшим образом влияет на самочувствие и здоровье. Еще эксперты советуют быть осторожнее в дороге.

Женщина-Овен

Женщинам данного Знака тоже повезет, но немного иначе, чем мужчинам. В целом в 2021 году настрой должен быть таким — «вперед и только вперед». Представительницам прекрасного пола, рожденным под этими звездами, предстоит добиваться цели со всей настойчивостью. 

Финансы и работа: в этом году не нужно тратить много денег. Астрологи советуют планировать все покупки заранее и не брать кредитов, не оформлять ипотеку. Если вдруг придется потратить большие деньги на что-то срочное и неотложное, лучше воспользоваться заговором на удачную покупку.

Любовь и отношения: это та самая сфера, в которой женщинам-Овнам повезет намного больше, чем мужчинам. Нужно проявлять больше инициативности. Если вдруг одинокой представительнице Знака понравится кто-то, не нужно ходить вокруг да около. Пора действовать — прямо здесь и прямо сейчас.

Настроение и здоровье: настроение прекрасных Овнов напрямую будет зависеть от успехов в любви и стабильности в работе и делах. Именно поэтому астрологи советуют уже в начале года правильно расставить приоритеты, тщательно спланировав все дела. Планеты и звезды помогут женщинам-Овнам статься счастливее. В трудных ситуациях можно пользоваться славянскими оберегами.

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По материалам: dailyhoro.ru

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