Госдума рассмотрит президентские поправки в Семейный кодекс

Анастасия Иванова

Проект президентских поправок в Семейный кодекс, которые разработаны для того, чтобы привести его положения в соответствие со статьёй 79 Конституции РФ, Государственная Дума планирует рассмотреть в первом чтении на одном из пленарных заседаний осенней сессии.

В соответствии с новой редакцией этой статьи решения межгосударственных органов, принятые на основании положений международных договоров РФ и в их истолковании, противоречащем Основному закону, не подлежат исполнению в России.

Действующая редакция статьи 6 Семейного кодекса содержит правило, совпадающее с подходом, закрепленным в абзаце втором пункта 2 статьи 7 Гражданского кодекса Российской Федерации: «Если международным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем те, которые предусмотрены семейным законодательством, применяются правила международного договора».

В пояснительной записке отмечается, что эта норма при определенном её истолковании может противоречить вступившей в силу новой редакции статьи 79 Конституции Российской Федерации. Во избежание этого статью 6 Семейного кодекса предлагается дополнить положением о том, что «применение правил международных договоров в их истолковании, противоречащем российскому основному закону, а также основам правопорядка и нравственности, не допускается».

Для правовой определённости в вопросе истолкования правил международных договоров проектом предлагается установить, что противоречие этих правил Конституции РФ и основам правопорядка и нравственности может быть установлено в порядке, определённом федеральным конституционным законом.

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