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Издана антология современной драматургии народов России на 40 языках

Издана антология современной драматургии народов России на 40 языках
Произведения на 40 национальных языках России вошли в Антологию современной драматургии народов России, презентация книги состоялась в МИА "Россия сегодня" накануне Дня народного единства.

"Этот проект существует с 2016 года, это уже четвертая антология на сегодняшний день. Ранее вышли три книги: Антология поэзии, Антология детской литературы и Антология прозы. Это том драматургии, в котором представлено 40 языков. Нашей задачей было собрать как можно больше произведений, чтобы они в переводе на русский пошли дальше, не только в национальных театрах", - рассказал на пресс-конференции главный редактор издательства "ОГИ" Максим Амелин.

В антологию вошли исторические саги, национальные эпосы, документальные пьесы и произведения в других жанрах.


По словам Амелина, уникальный художественный материал, собранный в рамках проекта, продемонстрирует культурное разнообразие страны и даст возможность популяризировать достижения национальных театров как в России, так и в перспективе на международной арене.

"Для профессионала интерес этих переведенных и опубликованных пьес в том, чтобы открыть этих новых авторов, которые будут понятны не только как представители ингушской драматургии, якутского, калмыцкого театра. Театр прекрасен тем, что открывает для нас общечеловеческие проблемы, которые, несмотря на специфику отдельного народа, национальные традиции, оказываются общепонятными", - сказал ректор ГИТИСа Григорий Заславский.

# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

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