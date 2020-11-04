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Эксперт оценил перспективы отношений США и Китая после выборов

Эксперт оценил перспективы отношений США и Китая после выборов
Политика США в отношении Китая и России не изменится вне зависимости от того, кто одержит победу на президентских выборах, считает научный сотрудник Исследовательского института международных отношений и регионального развития Восточно-Китайского педагогического университета Чжан Синь.

"Вне зависимости от того, какой кандидат одержит победу, я лично считаю, что политика следующего президента США в отношении Китая возможно будет одной из самых заметных областей внешней политики США, которая получит преемственность, это касается и политики в отношении России", - заявил РИА Новости эксперт.

По его словам, если победит Байден, то весь его стиль ведения внешней политики, а также выбор высказываний, возможно, будет очень сильно отличаться от стиля Трампа, но на уровне проведения конкретных решений разница будет не такой большой.

"Если Трамп будет переизбран на второй срок, я думаю, что политика в отношении Китая будет по-прежнему идти по уже заданному направлению, ухудшатся ли отношения, пока не ясно, но очевидно, что каких-то значимых структурных изменений к лучшему не будет, это касается и России", - считает эксперт.

# В мире
По материалам: ria.ru

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