Эксперт: Трамп не признает поражение, пока не посчитают последний голос
Сегодня, 08:00 Лидия Мартынова
Действующий президент США Дональд Трамп не признает поражение, пока не будет посчитан последний голос на президентских выборах, считает профессор Фуданьского университета Шэнь И.
В США проходят выборы президента, на пост главы государства претендует республиканец Дональд Трамп и демократ Джо Байден.
"Результаты выборов с большой вероятностью появятся не так быстро. Трамп не признает поражение, пока не будет посчитан последний голос", - заявил РИА Новости эксперт.
По его словам, несмотря на то, что опросы общественного мнения показывают, что Байден лидирует, электоральная база Трампа очень прочная.
По материалам: ria.ru