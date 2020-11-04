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Эксперт: Трамп не признает поражение, пока не посчитают последний голос

Эксперт: Трамп не признает поражение, пока не посчитают последний голос
Действующий президент США Дональд Трамп не признает поражение, пока не будет посчитан последний голос на президентских выборах, считает профессор Фуданьского университета Шэнь И.

В США проходят выборы президента, на пост главы государства претендует республиканец Дональд Трамп и демократ Джо Байден.

"Результаты выборов с большой вероятностью появятся не так быстро. Трамп не признает поражение, пока не будет посчитан последний голос", - заявил РИА Новости эксперт.

По его словам, несмотря на то, что опросы общественного мнения показывают, что Байден лидирует, электоральная база Трампа очень прочная.

# В мире
По материалам: ria.ru

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