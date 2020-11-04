Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Эксперты оценили влияние выборов в США на курс доллара

Эксперты оценили влияние выборов в США на курс доллара
Курс доллара вряд ли уйдет выше мартовского пика в 82 рубля в четверг - на первых после выборов в США и выходного в России торгах на Московской бирже, при благоприятном же раскладе возможно даже закрепление доллара ниже 80 рублей, считают опрошенные РИА Новости эксперты.

Президентские выборы в США проходят 3 ноября. Соперниками на выборах являются кандидат от республиканцев и действующий глава Белого дома Дональд Трамп и кандидат от демократов Джо Байден.

# Экономика
По материалам: ria.ru

Последние новости

Выборы в США: Байден захватил лидерство в важнейших штатах
Выборы в США: Байден захватил лидерство в важнейших штатах
На борту нового ледокола Беглов рассказал Путину о напряжённой эпидситуации
На борту нового ледокола Беглов рассказал Путину о напряжённой
Эксперты оценили влияние выборов в США на курс доллара
Эксперты оценили влияние выборов в США на курс доллара
Количество погибших от коронавируса в Москве превысило 7 000
Количество погибших от коронавируса в Москве превысило 7 000
Западные экономисты рассказали, почему выгодно вкладывать в рубль
Западные экономисты рассказали, почему выгодно вкладывать в рубль
Рада разрешила занять 557 млн грн на борьбу с COVID-19
Рада разрешила занять 557 млн грн на борьбу с COVID-19
Школы Омской области вошли в топ-20 лучших Рособрнадзора по уровню развития образования в России
Школы Омской области вошли в топ-20 лучших Рособрнадзора по уровню
Школьники Кемеровской области смогут провести «Инженерные каникулы» в детском технопарке «Кванториум-42»
Школьники Кемеровской области смогут провести «Инженерные каникулы» в
Мицеллярное масло, разогревающие патчи, ароматы и другие бьюти-новинки недели
Мицеллярное масло, разогревающие патчи, ароматы и другие
"Не стандарт демократии". Володин высказался о президентской гонке в США
"Не стандарт демократии". Володин высказался о президентской гонке в
Реальная безопасность не обеспечена — эксперт о волне насилия в Европе
Реальная безопасность не обеспечена — эксперт о волне насилия в Европе
Наставникам победителей конкурса "Большая перемена" выплатят по 150 тысяч рублей
Наставникам победителей конкурса "Большая перемена" выплатят по 150

Топ на сегодня

Gucci запустили платформу, где каждый может придумать дизайн виртуальных кроссовок
Gucci запустили платформу, где каждый может придумать дизайн
СВР не видит интереса США к улучшению отношений с Россией после выборов
СВР не видит интереса США к улучшению отношений с Россией после
Чиновники Евросоюза назвали террористическую атаку в Вене «трусливой»
Чиновники Евросоюза назвали террористическую атаку в Вене «трусливой»
"Совершили ошибку". Трамп назвал главных неудачников при победе Байдена
"Совершили ошибку". Трамп назвал главных неудачников при победе
Кейт Миддлтон и принц Уильям приняли участие в онлайн-церемонии вручения премии Pride of Britain Awards
Кейт Миддлтон и принц Уильям приняли участие в онлайн-церемонии

Еще по теме

Курс евро превысил 74 рубля впервые с 2016 года
Курс доллара впервые превысил 72 рубля
Курс евро на завтра упал на 1,5 рубля
Курс доллара упал до минимума почти за три года