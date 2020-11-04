Эксперты оценили влияние выборов в США на курс доллара

Лидия Мартынова

Курс доллара вряд ли уйдет выше мартовского пика в 82 рубля в четверг - на первых после выборов в США и выходного в России торгах на Московской бирже, при благоприятном же раскладе возможно даже закрепление доллара ниже 80 рублей, считают опрошенные РИА Новости эксперты.

Президентские выборы в США проходят 3 ноября. Соперниками на выборах являются кандидат от республиканцев и действующий глава Белого дома Дональд Трамп и кандидат от демократов Джо Байден.