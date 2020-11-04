Кабмин планирует значительно ужесточить карантин

Алексей Вольцев

Кабинет министров планирует значительно ужесточить карантин в Украине из-за всплеска заболеваемости COVID-19, сообщает Украинская правда со ссылкой на источники в правительстве и Офисе президента.По словам информированных источников, правительство рассматривает несколько сценариев усиления карантинных мер — от введения карантина выходного дня до введения комендантского часа.Источники в Кабмине и ОП оценивают вероятность ужесточения карантина как очень высокую. Новые ограничения могут вступить в силу со следующей недели.