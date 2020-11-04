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Кабмин планирует значительно ужесточить карантин

Кабмин планирует значительно ужесточить карантин
Кабинет министров планирует значительно ужесточить карантин в Украине из-за всплеска заболеваемости COVID-19, сообщает Украинская правда со ссылкой на источники в правительстве и Офисе президента.

По словам информированных источников, правительство рассматривает несколько сценариев усиления карантинных мер — от введения карантина выходного дня до введения комендантского часа.
Источники в Кабмине и ОП оценивают вероятность ужесточения карантина как очень высокую. Новые ограничения могут вступить в силу со следующей недели.
# Общество / В мире
По материалам: gogetnews.info

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