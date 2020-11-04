Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Общество » Как преподавать на уроках «острые» вопросы, расскажут на международном Конгрессе учителей истории

Как преподавать на уроках «острые» вопросы, расскажут на международном Конгрессе учителей истории

Как преподавать на уроках «острые» вопросы, расскажут на международном Конгрессе учителей истории

В следующем октябре в России пройдёт международный Конгресс учителей истории. Об этом «Парламентской газете» накануне Дня народного единства рассказал научный руководитель Института всеобщей истории РАН Александр Чубарьян.

«Во всем мире большая озабоченность преподаванием истории в школе. Французский президент Эммануэль Макрон даже предложил обсудить этот вопрос в Совете Европы. Мы со своей стороны выдвинули инициативу провести в Москве в октябре следующего года Конгресс учителей истории. Во многих странах это уже вызвало большой интерес, соорганизатором выступила EuroClio - это европейская организация преподавателей истории», — отметил академик.

В основном участниками Конгресса, по его словам, будут практикующие учителя из Европы, Америки, Азии, Африки. Мероприятие уже заинтересовало многие государства. Например, уже сейчас направить на него преподавателей собираются пять африканских стран.

«Одна из тем для обсуждения — как преподавать содержание событий. Например, во Франции идут целые дискуссии, как давать историю колониализма. Поскольку это для них острый вопрос, они пока вообще отказались от освещения этого периода в учебниках истории», — рассказал Чубарьян.

Отдельный круглый стол на Конгрессе планируют посвятить освещению в учебниках разных стран мира событий Второй мировой войны.

# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

Последние новости

МПГУ проведет курсы повышения квалификации для сотрудников оздоровительных лагерей
МПГУ проведет курсы повышения квалификации для сотрудников
Кузбасские волонтеры помогут школам в период дистанционного обучения
Кузбасские волонтеры помогут школам в период дистанционного обучения
В Вологодской области проходит научно-методическая декада для педагогов
В Вологодской области проходит научно-методическая декада для
Новак оценил темпы восстановления мировой экономики
Новак оценил темпы восстановления мировой экономики
Мать двоих детей изменяла мужу с 300 любовниками и разводила их на деньги
Мать двоих детей изменяла мужу с 300 любовниками и разводила их на
В МЧС рассказали, какой прибор спасет при пожаре в доме
В МЧС рассказали, какой прибор спасет при пожаре в доме
"На кону судьба страны". Журналист рассказал, как проходят выборы в США
"На кону судьба страны". Журналист рассказал, как проходят выборы в
Более 1600 школьников вышли в финал Олимпиады Кружкового движения НТИ.Junior
Более 1600 школьников вышли в финал Олимпиады Кружкового движения
Участники UКонгресса обсудят реализацию совместных учебных программ России и Китая
Участники UКонгресса обсудят реализацию совместных учебных программ
В октябре более 250 омских школьников стали участниками проекта «Билет в будущее»
В октябре более 250 омских школьников стали участниками проекта
Осень под знаком удачи: 7 дел, которые нужно завершить до декабря 2020 года
Осень под знаком удачи: 7 дел, которые нужно завершить до декабря
Перечислены штаты, где лидирует Трамп
Перечислены штаты, где лидирует Трамп

Топ на сегодня

"Совершили ошибку". Трамп назвал главных неудачников при победе Байдена
"Совершили ошибку". Трамп назвал главных неудачников при победе
Требует осуждения. Зюганов припомнил лидеру ЛДПР спорные высказывания
Требует осуждения. Зюганов припомнил лидеру ЛДПР спорные высказывания
Кейт Миддлтон и принц Уильям приняли участие в онлайн-церемонии вручения премии Pride of Britain Awards
Кейт Миддлтон и принц Уильям приняли участие в онлайн-церемонии
Президент Армении назвал гарантию безопасности для жителей Карабаха
Президент Армении назвал гарантию безопасности для жителей Карабаха
Россияне назвали лучшие города для карьеры на удаленке
Россияне назвали лучшие города для карьеры на удаленке

Еще по теме

В Оренбурге 1200 учителей отпразднуют День учителя вальсом
Стихи на День учителя 5 октября 2017 – короткие, красивые пожелания для всех учителей в их профессиональный праздник
Новая концепция преподавания истории России должна способствовать консолидации общества – Александр Чубарьян
Мединский прочтет лекцию учителям истории и литературы во Владивостоке