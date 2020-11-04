Как преподавать на уроках «острые» вопросы, расскажут на международном Конгрессе учителей истории

Лидия Мартынова

В следующем октябре в России пройдёт международный Конгресс учителей истории. Об этом «Парламентской газете» накануне Дня народного единства рассказал научный руководитель Института всеобщей истории РАН Александр Чубарьян.

«Во всем мире большая озабоченность преподаванием истории в школе. Французский президент Эммануэль Макрон даже предложил обсудить этот вопрос в Совете Европы. Мы со своей стороны выдвинули инициативу провести в Москве в октябре следующего года Конгресс учителей истории. Во многих странах это уже вызвало большой интерес, соорганизатором выступила EuroClio - это европейская организация преподавателей истории», — отметил академик.

В основном участниками Конгресса, по его словам, будут практикующие учителя из Европы, Америки, Азии, Африки. Мероприятие уже заинтересовало многие государства. Например, уже сейчас направить на него преподавателей собираются пять африканских стран.

«Одна из тем для обсуждения — как преподавать содержание событий. Например, во Франции идут целые дискуссии, как давать историю колониализма. Поскольку это для них острый вопрос, они пока вообще отказались от освещения этого периода в учебниках истории», — рассказал Чубарьян.

Отдельный круглый стол на Конгрессе планируют посвятить освещению в учебниках разных стран мира событий Второй мировой войны.