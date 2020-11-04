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Как выбрать умные часы и фитнес-браслет

Современные технологии стремительно развиваются, и это дает возможность производителям электроники предлагать своим покупателям все более новые и интересные устройства для эффективного решения повседневных задач.

Так, многие люди стремятся сегодня купить умные часы, которые совмещают в себе функции обычных часов, смартфона и даже некоторых медицинских приборов. Благодаря таким устройствам можно следить за своей активностью в течение дня и всё время оставаться на связи с родственниками и коллегами. Приобрести такой гаджет с широкими функциональными возможностями по доступной стоимостьи можно в интернет-магазине Wellfix.

Какие преимущества отличают фитнес-браслеты и умные часы?

Умные часы и фитнес браслеты в Москве сегодня стремятся приобрести очень многие люди, независимо от возраста, профессии и социального статуса. Ведь такие устройства действительно помогают в повседневной жизни решать многие задачи более быстро, просто и эффективно.

Обе разновидности гаджетов способны выполнять множество разнообразных функций, а их отличие между собой заключается в том, что умные часы позволяют принимать и совершать звонки, а фитнес-браслеты лишь выводят на экран информацию о входящем вызове или получении сообщения.

Преимуществами фитнес браслетов и смарт-часов можно считать следующее:

  • Компактность, лаконичный стильный дизайн и минимум деталей;
  • Возможность подбирать ремешки, в зависимости от образа и стиля — спортивный, классический, кэжуал;
  • Универсальность — подходят мужчинам, женщинам и детям;
  • Защита от попадания воды и возможность использования в душе или бассейне;
  • Контроля активности в течение дня, возможность измерения пульса, количества шагов, потраченных калорий во время тренировки;
  • Отсутствие необходимости подзаряжать гаджет ежедневно, поскольку его работоспособность сохраняется на протяжении 10-20 дней;
  • Можно посмотреть время, дату, погоду и другую информацию при ярком солнечном свете или, наоборот, в темном помещении, благодаря отличной подсветке экрана.

Как выбрать гаджет: советы экспертов

Выбирая фитнес-браслеты или умные часы, нужно обратить внимание на бренд. Лучше приобретать модели известных производителей, которые гарантируют качество своей продукции. Далее нужно учитывать модель и её функции. Ежегодно производители выпускают всё новые и новые изделия, которые имеют улучшенные характеристики, и каждый пользователь должен решить: нужны ли ему новые возможности или устраивает то, что уже было раньше на рынке по более доступной стоимости.

Также можно обратить внимание на дизайн изделия, цвет ремешка, который идет в комплекте и, разумеется, стоимость гаджета.

Большой выбор умных часов и фитнес-браслетов представлен в интернет-магазине Wellfix. Здесь каждый покупатель сможет найти для себя подходящий вариант прибора.

# Красота и здоровье

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