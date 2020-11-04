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Какие планеты покровительствуют числам: зодиакальная нумерология

Какие планеты покровительствуют числам: зодиакальная нумерология

Нумерология и астрологи связаны. Планеты покровительствуют цифрам, и важно знать, какое число соответствует каждой из планет. Это поможет вам в поисках удачи.


Планеты связаны не только с числами, но и с днями недели. Каждый день управляется энергией определенного светила. Это лишний раз доказывает, что всё в этом мире взаимосвязано.

Меркурий

Меркурий — покровитель финансовых и информационных потоков. Эта планета отвечает за общение и коммуникацию между людьми. Самое «материальное» число из всех — Восьмерка. Что касается общения, то им управляет Единица. Следовательно, Меркурий соотносится с такими числами, как 1 и 8. Если данная планета в благоприятном положении (в Знаке Близнеца или Девы), старайтесь следить за этими числами, так как они могут привести вас к удаче и стать сильными финансовыми талисманами.

Венера

Венера — планета, которая ведает любовью и энергетическими запасами человека. Венера сочетает в себе несколько стихий, что не свойственно ни одной другой планете. Именно поэтому покровителем данного ночного светила можно считать число 4, которое также символизирует гармонию Огня, Воды, Земли и Воздуха. Также эксперты сайта dailyhoro.ru полагают, что Венера, как и Меркурий, резонирует с Единицей, ведь без общения нет любви. Единица — число семьи и дружбы.


Марс

Марс — это сила воли, целеустремленность, эгоизм и стремление стать лучшей версией себя. Красная планета связана с числом 2, которое символизирует желание человека делать все для себя. Это число стихии Огня, как и планета Марс. В периоды противостояния Марса или нахождения его в Знаках стихии Огня (Овен, Лев и Стрелец) старайтесь окружать себя числом 2 и наблюдать за его появлением, ведь оно символизирует удачу.

Юпитер

Юпитер — самая тяжелая планета, которая обладает столь же тяжелой энергией. Она связана с жизненной идеологией, интуицией человека. За это отвечает число 6, которое в периоды сильного Юпитера в Знаках Рака, Льва, Стрельца и Рыб может появляться с завидной регулярностью на вашем пути. Если вы будете видеть повторяющиеся Шестерки, это будет знаком удачи.

Сатурн

Астрологи отмечают, что Сатурн является планетой, которая ведает системой ценностей, придает людям уверенность и помогает воплощать мечты в жизнь. Данная планета связана с числом 9, потому что она помогает также завершать важные дела, указывает нам на наши ошибки и не дает унывать в трудные минуты.


Уран

Уран связан с революционными изменениями в жизни людей. Он помогает в творческом развитии. Число, которое выполняет такие же функции, — Пятерка. Когда Уран находится в Скорпионе, Козероге или Водолее, старайтесь следить за появлением числа 5. Оно приведет вас к большой удаче.

Нептун

Нептун — духовная планета, которая ведает внутренними преобразованиями человека: появлением или исчезновением уверенности, духовным развитием и борьбой с вредными привычками. Число, которое соответствует Нептуну, — Тройка.

Плутон

Плутон — планета, которая управляет событиями, не зависящими от нас с вами. Эта маленькая планета ведает коллективным сознанием, удачей и внутренним миром людей. Ей соответствует число 7, которое схожим образом воздействует на людей и является маяком для групп людей, объединенных едиными целями.

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По материалам: dailyhoro.ru

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