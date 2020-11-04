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Количество погибших от коронавируса в Москве превысило 7 000

Количество погибших от коронавируса в Москве превысило 7 000

Число умерших в Москве пациентов с коронавирусом превысило семь тысяч, следует из данных оперативного штаба.

«В Москве скончались 68 пациентов, у которых был подтвержден диагноз „пневмония“ и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — говорится в сообщении.

Таким образом, общее число умерших от COVID-19 в столице достигло 7004 человека. Днем ранее сообщалось о 63 умерших.

Всего с начала эпидемии в России коронавирусом заразились 1 673 686 человек, из них более 28 тысяч погибли, свыше 1,25 миллиона вылечились.

По подсчетам Университета Джонса Хопкинса, число заболевших Covid-19 в мире приближается к отметке в 46,9 миллиона, из них как минимум 1,2 миллиона скончались. В списке наиболее пострадавших от коронавируса стран — Соединенные Штаты Америки (9,2 миллиона заразившихся за все время), Индия (8,26 миллиона) и Бразилия (5,55 миллиона).

Россия остается на четвертой строчке, опережая Францию, Испанию, Аргентину, Колумбию, Великобританию, Мексику и Перу.

# Россия
По материалам: eadaily.com

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