Красавица-пеларгония – как вырастить пышный куст?

Влада Некрасова

Несколько десятилетий назад пеларгония или герань была очень популярным и даже модным комнатным растением. Но со временем цветок подзабыли, и только в последние годы он вновь начал отвоевывать свои позиции в коллекциях флористов. Сегодня выведено множество красочных сортов пеларгонии, которые различаются размером, окраской бутонов.

Условия содержания

Оптимальной для роста пеларгонии будет обычная комнатная температура. Зимой допустимо понижение до +15 градусов. В период короткого светового дня цветок даже следует вынести в более прохладную комнату или хотя бы поставить вдали от батареи.

Чем больше света будет доставаться герани, тем пышнее и здоровее она будет. Можно даже поставить цветок под солнце, но в зной лучше притенить. Если пеларгония будет страдать из-за нехватки освещения, она потеряет декоративность.

Этому растение совершенно не нужна повышенная влажность воздуха. Цветок даже не надо опрыскивать. Даже стоит при опрыскивании соседних растений проводить процедуру так, чтобы вода не попадала на листья и бутоны пеларгонии.





Уход за пеларгонией

Главное в уходе – это регулярные и довольно обильные поливы. Но герань не любит застоя влаги в вазоне. Поэтому землю поддерживают в умеренно влажном состоянии. В горшке обязательно должен быть дренаж, чтобы вода не стояла около корневища.

Ни в коем случае пеларгонию нельзя подкармливать свежей органикой! В период роста с началом весны и до окончания цветения герань подкармливают комплексными минеральными составами. Достаточно двух подкормок в месяц.

Это растение не нуждается в пересадке. Лишь только если корневая система очень разрослась, герань пересаживают.

Пеларгония любит небольшие вазоны. Нельзя высаживать цветок в очень большой горшок. Для посадки используют почвогрунт из 8 частей дерна, 2 частей перегноя и части песка.

Размножают это растение очень просто – черенкованием. Можно размножить цветок и семенами, но этот способ в основном, используют селекционеры, настолько он трудоемок.

Проблемы и трудности

Растение очень неприхотливо, но все же могут быть некоторые проблемы при его выращивании.

Возможно, что у герани пожелтеют листья. Некоторые цветоводы переживают, что пеларгония заболела, но на самом деле пожелтение листьев – это нормальное явление. Так цветок сбрасывает старую листву. Часто листья начинают отмирать, если занести герань с улицы в дом.

Бывает, что герань поражает ржавчина. В этом случае цветок обрабатывают химическими препаратами против этой болезни.

Но, если не заливать герань слишком сильно, она будет здорова и будет обильно цвести, и радовать сочной листвой и яркими красками цветов.