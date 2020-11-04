Красочные однолетники для клумбы – агератум

Алексей Вольцев

Агератум принадлежит к семейству астровых, и представляет собой яркое декоративное и вовсе не прихотливое растение. Яркие цветки агератума украсят любую клумбу, и при этом растение практически не нуждается в уходе.

Выращивание из семян

В условиях климата средней полосы этот цветок выращивают путем посева семян сразу в грунт как однолетник. Можно также вырастить рассаду, и тогда цветение наступит раньше. Лучшее время для посева конец марта.

Высеять семена можно в универсальный грунт. Главное, чтобы земля была рыхлой и хорошо проницаемой. Семечки разбрасывают сверху субстрата и прикрывают тонким слоем, увлажняют посевы из пульверизатора и затягивают емкость пленкой или накрывают стеклом.

Оптимальная температура для появления всходов около +18 градусов. Каждый день укрытие на короткое время снимают и увлажняют грунт. Уже спустя пару недель появятся дружно всходы. После этого укрытие полностью снимают.

Когда появятся три настоящих листка, рассаду распикируют в первый раз, прореживая всходы. Спустя пару недель ростки рассаживают по отдельным емкостям. Почва все время должна быть влажной, поливают агератум только утром.





Посадка на клумбу

Место под клумбу выбирают солнечное, закрытое от резких порывов ветра. В тени кустики будут тянуться к свету и станут тонкими. К тому же в тени агератум очень плохо цветет. Главное, чтобы грунт не был кислым и был плодородным.

Между рассадой оставляют 15 см, глубина посадка должна быть такой же, как и в емкостях при выращивании рассады. Цветение наступит спустя два месяца после посадки.

Уход за агератумом на клумбе

Основа ухода – это регулярные и обильные поливы. Но нельзя заболачивать грунт, иначе у цветов загниют корни. Клумбу следует регулярно пропалывать и взрыхлять.

Подкармливают агератум два раза в месяц. Используют поочередно органику и минеральные удобрения. Можно вносить настой коровяка, но ни в коем случае не свежий навоз.

Растения обязательно обрезают, чтобы кусты пышнее цвели. На каждом стебле оставляют по несколько междоузлий. Увядшие бутоны следует вовремя удалять, чтобы они не портили декоративность куста и не тормозили начало цветения молодых бутонов.

С приходом холодов кусты агератума просто выдергивают. Лучшие экземпляры можно пересадить в горшки и занести в дом. Такие растения могут цвести в доме даже зимой. В середине весны с них берут черенки и вновь высаживают агератум на клумбу.