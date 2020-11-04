Кузбасские волонтеры помогут школам в период дистанционного обучения

Анастасия Иванова

Родители, педагоги и образовательные учреждения Кемеровской области могут получить бесплатные консультации по организации занятий в онлайн-режиме. Помощь оказывают участники проекта «Волонтеры образования», сообщает пресс-служба Министерства образования и науки Кузбасса.

Проект был разработан Кемеровским педагогическим колледжем и Ресурсным центром добровольчества Кузбасса при поддержке Совета по вопросам попечительства в социальной сфере и регионального Министерства образования и науки. В число волонтеров входят студенты педагогических колледжей и вузов, ветераны педагогического труда, различные специалисты и учащиеся 8–11-х классов. Предварительно они прошли обучение под руководством опытных наставников из партнерских организаций: Регионального центра развития добровольчества «БлагоДарю», Кемеровского педагогического колледжа, Кузбасского регионального института развития профессионального образования, Кемеровского государственного университета.

Помощь оказывается по семи тематическим направлениям: «Домашка», «Интересно на продленке. Ура! Каникулы!», «Цифропомощь», «Учусь в Кузбассе» и «Узнавайка», «Заряжайся» и «Погружайся».

Кроме того, к проекту присоединились и региональные центры по работе с детьми. Например, специалисты центра «Сириус. Кузбасс» запишут видеоуроки с разбором сложных тем школьной программы.