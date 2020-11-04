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Мать двоих детей изменяла мужу с 300 любовниками и разводила их на деньги

Мать двоих детей изменяла мужу с 300 любовниками и разводила их на деньги

Китаянка Чжан изменяла своему вечно занятому супругу с 300 мужчинами. При этом женщина разводила их на деньги, сообщает World of Buzz.

Жительница Пекина с 2017 года регулярно знакомилась с мужчинами. Мать двоих детей ради этого придумала себе вымышленное имя Чжоу Мо.

По словам женщины, ее супруг был постоянно загружен на работе, поэтому она пыталась всячески развлечь себя. Чжан вступала в интимные связи с мужчинами, а также выманивала у них крупные суммы денег.

Чжан удалось развести около 300 любовников на общую сумму в 400 тысяч юаней (примерно 4,8 миллиона рублей). Секс-партнеры женщины считали, что помогают матери-одиночке содержать двоих детей, оплачивать аренду жилья и покрывать медицинские счета.

Один из любовников Чжан в конце концов раскрыл ее обман, после чего женщину передали полиции. Как выяснилось, китаянка тратила полученные от секс-партнеров средства на азартные онлайн-игры.

Теперь матери двоих детей грозит 8 лет тюремного заключения, а также штраф в 40 тыс. юаней (примерно полмиллиона рублей).

Как писал NEWSTES, ранее похотливый уральский крановщик на заре изнасиловал насильника.

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По материалам: uposters.ru

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