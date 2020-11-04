Мицеллярное масло, разогревающие патчи, ароматы и другие бьюти-новинки недели

Вадим Карасев

Помады в кожаных футлярах, тушь для экстремально объемных и длинных ресниц, палетка теней для век, оттенки которых напоминают драгоценные камни, аромат, посвященный высокой моде, увлажняющий гель-уход для сухих волос — обо всем самом интересном рассказываем в нашем обзоре бьюти-новинок.

Помады Le Rouge Deep Velvet, Givenchy (2 347 руб.)

В прошлом году бренд Givenchy заново запустил свою знаменитую губную помаду Le Rouge с тремя видами финишей, вдохновленных тканями. В дополнение к Le Rouge и Le Rouge Night Noir в этом сезоне вышла пигментированная, полностью матовая Le Rouge Deep Velvet. Одетая в красный бархатный футляр, она представлена в восьми оттенках, разработанных под руководством арт-директора Givenchy по макияжу.





Формула новинки содержит большое количество пигментов, питательное смягчающее масло и специальный матирующий порошок, который дает стойкость (12 часов) и в то же время увлажняет губы в течение 6 часов.

Наши фавориты — девятый оттенок: Rose Fusain No. 51, который будет доступен лишь для покупки онлайн (цвет лимитированный, поэтому лучше поторопиться), и малиново-красный Rouge Grainé No. 37.

Помаду Le Rouge многие считают настоящим аксессуаром — все из-за необычной упаковки. В этом году для нее выпущена коллекция из десяти новых вариантов кожаных и замшевых футляров: с цветочным принтом, с заклепками и украшенных ремешками.

Жидкая помада для губ Va-Va-Plump и тушь для экстремально объемных и длинных ресниц Xtrovert, Buxom (1 499 руб. за средство)

Если же больше по душе зеркальные оттенки, то обратите внимание на жидкую помаду Va-Va-Plump. Плохо верим в то, что блеск для губ может быть стойким, но этот экземпляр по-настоящему удивил. Средство представлено в девяти пигментированных и ярких оттенках, которым не страшны поцелуи.





А вот и еще одна новинка от бренда. Тушь с говорящим названием Xtrovert и нейлоновой щеточкой спиралевидной формы создает эффект наращенных ресниц.

Кремовая формула новинки содержит микс натуральных и синтетических восков, которые смягчают ресницы. При этом она не содержит спирта, парабенов и триэтаноламина (TEA). Словом, офтальмологи одобряют.





Палетка теней для век Stoned, Urban Decay (4 890 руб.)

Все, кто успел протестировать новинку от Urban Decay, говорят, что она обладает магическими свойствами поднимать настроение. Возможно, все дело в необычном составе: в палетке Stoned содержатся частицы турмалина — камня, известного благодаря способности блокировать негативную энергию.

Тени сияют как настоящие драгоценные камни. Можно комбинировать сияющие (8 шиммерных) и матовые (4 матовых) оттенки, а мастерски нанести тени поможет двусторонняя кисть. Используйте плоский конец кисти, чтобы нанести матовые оттенки, а пушистый конец — для растушевки.





В новогоднюю ночь будут особенно актуальны оттенки Jade (зеленый металлик), Ojo (королевский синий металлик) и Raw Energy (мерцающий фиолетовый).

Интенсивный уход за областью вокруг глаз 3 в 1 Atoderm, Bioderma (1 145 руб.)

Часто на коже век появляется раздражение после использования многочисленных косметических средств, в составе которых содержится немало ингредиентов. Помочь обещает линия Atoderm — интенсивный уход за областью вокруг глаз от французской марки Bioderma.

В составе содержится эноксолон, он снимает зуд и надолго успокаивает, комплекс Lipigenium стимулирует выработку липидов и восстанавливает естественный барьерный слой кожи, а также комплекс Skin Barrier Therapy, который защищает от бактерий (золотистого стафилококка).





Новинку можно использовать как базу под макияж, для питания кожи или в качестве средства для снятия макияжа (тогда понадобится ватный диск). Подходит при ношении контактных линз и для обладательниц чувствительных глаз.

Три новых средства из линии Screen Age, Arcaya (от 6 500 руб. за средство)

Немецкий космецевтический бренд Arcaya (тот, что славится своими ампулами) выпустил сразу три новинки, которые обещают обеспечить anti-pollution и anti-age-эффект, а также защитить кожу от разрушительного действия УФ-лучей и синего света гаджетов.





В состав регенерирующего омолаживающего крема, сыворотки и крема вокруг глаз входит ударная доза натуральных антиоксидантов (экстракт буддлеи Давида, стволовые клетки альпийского эдельвейса, экстракт виноградных косточек, соевых бобов, витамин Е).

Что важно, все средства производятся с использованием экосертифицированного сырья (сертификаты Cosmos и Ecocert).





Аромат Gold Immortals, Ex Nihilo (27 200 руб. за 50 мл)

Французская марка Ex Nihilo представила десятое издание коллекции Initiale — Gold Immortals. Автором парфюмерной композиции стал Хорди Фернандез, который уже неоднократно сотрудничал с брендом и выпустил несколько бестселлеров.

Новинка вдохновлена традициями Востока, а также высокой модой. Композиция раскрывается сочетанием нот груши и бергамота, а спустя пару вдохов чувствуешь цветочный аккорд. Восточный акцент придает амбра, которая оставляет на коже насыщенный шлейф.





Увлажняющий гель-уход Phytojoba для сухих волос, Phyto (2 150 руб.)

Если питательные масла (какими бы легкими они ни были) оставляют ощущение грязных волос, попробуйте увлажняющие гели. Достойный вариант вышел у марки Phyto. Он обеспечивает долговременное увлажнение, так как образует защитную пленку на поверхности волоса. В составе — молочко жожоба и экстракт мальвы, которые облегчают расчесывание, придавая локонам мягкость и шелковистость. Средство смывать не нужно, не переживайте, эффекта позавчерашней укладки не получится.





Ночной восстанавливающий бальзам Night Recovery Oil Balm, Nuxe (3 250 руб.)

В осенне-зимний период кожа так и просит насыщенных и плотных средств. Многие дерматологи советуют переходить с гелей и кремов на бальзамы с обволакивающей текстурой. Французская марка Nuxe как раз выпустила ночной восстанавливающий бальзам с комплексом антиоксидантов из цветков жасмина, календулы, нопала (такое растение из Мексики) и маслом макадамии. Обещают, что наутро кожа будет выглядеть упругой, свежей и сияющей, а следы усталости пропадут.





Крем для рук с пчелиным воском, Laino (330 руб.)

Кремов для рук мало не бывает! Особенно ценим те, которые не нужно заново наносить после каждого использования антисептика. Именно такой появился у марки Laino. В составе — пчелиный воск, масло карите и глицерин (всего 94% натуральных ингредиентов). За счет своей легкой, нежирной текстуры он быстро проникает и начинает действовать, при этом не дает эффекта липкости. В сезон холодов и ветра — самое то.





Разогревающие патчи 14 эфирных масел, Puressentiel (1 554 руб. за 3 штуки)

Порой мы так усердствуем в зале, что потом появляются болезненные ощущения в мышцах и суставах. Если бежать к массажисту совсем нет времени, помочь расслабиться и снять мышечное напряжение обещают разогревающие патчи.





Они обеспечат приятное ощущение тепла до восьми часов благодаря экстракту стручкового перца в составе. Материал достаточно эластичный, поэтому сползать патчи не будут (при желании его легко обрезать) — они адаптируются под любые движения.

Продукт на 100%-ной натуральной основе содержит 14 эфирных масел. Клеить его можно на спину, колени, заднюю часть шеи, плечи, локти, запястья, бедра — да на любую часть тела.

Мицеллярное моющее масло Topialyse, SVR (1 200 руб.)

Очищающее мицеллярное масло без сульфатов и щелочи — находка для обладательниц сухой раздраженной кожи. Высокая концентрация увлажняющих и релипидирующих активных компонентов (35%) + ниацинамид успокаивает кожу, снимает раздражения и восстанавливает защитный барьер.

Средство настолько нежное, что подходит для новорожденных и маленьких детей. Его нужно нанести на влажную кожу, вспенить, смыть, а затем нежно вытереть полотенцем.



