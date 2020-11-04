Министерство просвещения поддерживает изучение языков народов, живущих на территории России

Влада Некрасова

Министерство просвещения уделяет большое внимание развитию такого направления, как сохранение и изучение родных языков народов Российской Федерации. Каждый язык содержит в себе часть самобытной культуры его носителей, из этих частей складывается многоликий образ всей нашей страны. Язык – один из инструментов познания, благодаря ему мы можем узнавать о жизни, картине мира, искусстве разных народов.

Сейчас в России около 2 миллионов детей обучаются по образовательным программам по 76 родным языкам в рамках предметных областей «Родной язык и литературное чтение на родном языке» и «Родной язык и родная литература». Методические рекомендации по разработке таких образовательных программ Минпросвещения направило в регионы. В федеральном перечне учебников представлены 252 учебника по 15 родным языкам (абазинский, алтайский, башкирский, бурятский, вепсский, карельский, ненецкий, русский, татарский, тувинский, удмуртский, хакасский, хантыйский, чеченский, якутский), сообщает Минпросвещения России.

В 61 субъекте Российской Федерации изучаются родные языки народов России, в 24 субъектах в качестве родного изучается русский язык. В некоторых школах семи регионов (республики Башкортостан, Крым, Саха (Якутия), Северная Осетия – Алания, Татарстан, Чувашия, Новосибирская область) ведется обучение на девяти родных языках (башкирский, крымско-татарский, марийский (луговой), осетинский, татарский, удмуртский, украинский, чувашский, якутский).

В 13 республиках (Адыгея, Алтай, Башкортостан, Бурятия, Ингушетия, Коми, Крым, Марий Эл, Мордовия, Северная Осетия – Алания, Татарстан, Хакасия, Чувашия) в 2019/20 учебном году в общеобразовательных организациях в качестве самостоятельного учебного предмета изучали 16 государственных языков республик (адыгейский, алтайский, башкирский, бурятский, ингушский, коми, крымско-татарский, украинский, марийский (горный), марийский (луговой), мокшанский, эрзянский, осетинский, татарский, хакасский, чувашский).

Работа с дошкольниками на 50 родных языках проводится в 37 субъектах Российской Федерации.

Сейчас в Реестре примерных основных общеобразовательных программ размещены 140 программ учебных предметов «Родной язык», «Литературное чтение на родном языке», «Родная литература» по 30 языкам (абазинский, аварский, адыгейский, алтайский, башкирский, бурятский, вепсский, даргинский, кабардино-черкесский, казахский, карачаево-балкарский, карельский (карельское наречие), карельский (ливвиковское наречие), коми, крымско-татарский, кумыкский, лакский, лезгинский, мокшанский, русский, табасаранский, татарский, удмуртский, украинский, финский, хакасский, чеченский, чувашский, эрзянский, якутский).

С целью расширения применения цифровых технологий при изучении родных языков народов России и повышения качества их преподавания предусмотрено создание электронных ресурсов для организации дистанционного обучения родным языкам с использованием платформы «Российская электронная школа».