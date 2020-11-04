"Моя попочка краше вашего лица": Волочкова поскандалила с поклонниками

Вадим Карасев

44-летняя Анастасия Волочкова в очередной раз устроила разборки с поклонниками. Звезда поскандалила с подписчиками своего инстаграма, впервые за долгое время открыв комментарии.

Знаменитая балерина выложила на своей странице в инстаграме видео, на котором она выполняет номер в клетке.



"Вы не представляете, как тяжело было освоить эти элементы на подвесах! На высоте и во вращении Клетки. В этой ситуации все зависит не только от моей координации и навыков, а от лебедочника и скорости вращения этой металлической конструкции. После которой ноги всегда в синяках набитых от железа и ранах. Но это стоит того! Я всегда радуюсь осваивать, ранее мне не подвластное и представлять моему зрителю. Мне интересно мнение тех зрителей, кто был на премьере неделю назад и тех, кто увидит видео", - написала Волочкова.

При этом Анастасия Волочкова впервые за долгое время открыла комментарии и стала реагировать на реплики подписчиков, многие из которых оказались довольно нелестными для балерины.

Так артистка обрушилась на одну женщину, назвавшую ее "узбечкой" и высмеявшую ее наряд. "Посмотрев на вашу физиономию недолюбленной тети могу сказать, что моя попочка в штанишках и пачке краше вашего, простите, лица", - написала Волочкова.

Анастасия Волочкова не поскупилась на ругательства в адрес подписчицы, раскритиковавшей ее за однообразный контент в инстаграме.

"Засрана ваша душа, а мой аккаунт заполнен моим творчеством. Это вас и бесит", - написала балерина.

Волочкова также обозвала одну из подписчиц "ущербной и невежественной" за то, что та поинтересовалась, почему артистка до сих пор называет себя примой балериной.

Резко отреагировала звезда и на вопрос о том, зачем она так акцентирует внимание на изнанке своей профессии и своих болячках.

"Говорю я боли своих ног, чтобы у вас совесть проснулась перед написанием этого дерьма... Но у вас ни совести, ни достижений", - возмутилась Волочкова.

Как писал NEWSTES, ранее Волочкова сорвала интервью, устроив очередной скандал.