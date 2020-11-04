МПГУ проведет курсы повышения квалификации для сотрудников оздоровительных лагерей

Алексей Вольцев

Московский педагогический государственный университет при поддержке Минпросвещения России организует дистанционные курсы повышения квалификации сотрудников организаций отдыха детей и их оздоровления. Педагоги, педагоги-психологи, психологи, методисты и воспитатели смогут пройти обучение по теме «Психологическое сопровождение развития личности в условиях организации отдыха детей и их оздоровления».

Планируется набор четырех групп. Занятия для первых двух запланированы в период с 23 ноября по 15 декабря 2020 года, для третьей и четвертой – с 18 января по 5 февраля 2021 года.

Обучение бесплатное, по итогам будут выданы удостоверения установленного образца.

Дополнительная информация о курсах повышения квалификации размещена на официальном сайте МПГУ.

Контакты в МПГУ:

Марусяк Дарья Михайловна, заместитель руководителя Федерального координационного центра подготовки и сопровождения вожатских кадров, тел. (985) 455-74-19 (прием заявок);

Иванова Оксана Викторовна, ведущий специалист Федерального координационного центра подготовки и сопровождения вожатских кадров, тел. (903) 127-13-12 (прием заявок);

Уманская Елена Геннадьевна, доцент Института педагогики и психологии, кандидат психологических наук, тел. (910) 400-77-96 (содержание программы обучения).