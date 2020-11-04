Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Общество » МПГУ проведет курсы повышения квалификации для сотрудников оздоровительных лагерей

МПГУ проведет курсы повышения квалификации для сотрудников оздоровительных лагерей

МПГУ проведет курсы повышения квалификации для сотрудников оздоровительных лагерей

Московский педагогический государственный университет при поддержке Минпросвещения России организует дистанционные курсы повышения квалификации сотрудников организаций отдыха детей и их оздоровления.  Педагоги, педагоги-психологи, психологи, методисты и воспитатели смогут пройти обучение по теме «Психологическое сопровождение развития личности в условиях организации отдыха детей и их оздоровления».

Планируется набор четырех групп. Занятия для первых двух запланированы в период с 23 ноября по 15 декабря 2020 года, для третьей и четвертой – с 18 января по 5 февраля 2021 года. 

Обучение бесплатное, по итогам будут выданы удостоверения установленного образца.

Дополнительная информация о курсах повышения квалификации размещена на официальном сайте МПГУ.  

Контакты в МПГУ:

Марусяк Дарья Михайловна, заместитель руководителя Федерального координационного центра подготовки и сопровождения вожатских кадров, тел. (985) 455-74-19 (прием заявок);

Иванова Оксана Викторовна, ведущий специалист Федерального координационного центра подготовки и сопровождения вожатских кадров, тел. (903) 127-13-12 (прием заявок);

Уманская Елена Геннадьевна, доцент Института педагогики и психологии, кандидат психологических наук, тел. (910) 400-77-96 (содержание программы обучения).

# Общество
По материалам: edu.ru

Последние новости

МПГУ проведет курсы повышения квалификации для сотрудников оздоровительных лагерей
МПГУ проведет курсы повышения квалификации для сотрудников
Кузбасские волонтеры помогут школам в период дистанционного обучения
Кузбасские волонтеры помогут школам в период дистанционного обучения
В Вологодской области проходит научно-методическая декада для педагогов
В Вологодской области проходит научно-методическая декада для
Новак оценил темпы восстановления мировой экономики
Новак оценил темпы восстановления мировой экономики
Мать двоих детей изменяла мужу с 300 любовниками и разводила их на деньги
Мать двоих детей изменяла мужу с 300 любовниками и разводила их на
В МЧС рассказали, какой прибор спасет при пожаре в доме
В МЧС рассказали, какой прибор спасет при пожаре в доме
"На кону судьба страны". Журналист рассказал, как проходят выборы в США
"На кону судьба страны". Журналист рассказал, как проходят выборы в
Более 1600 школьников вышли в финал Олимпиады Кружкового движения НТИ.Junior
Более 1600 школьников вышли в финал Олимпиады Кружкового движения
Участники UКонгресса обсудят реализацию совместных учебных программ России и Китая
Участники UКонгресса обсудят реализацию совместных учебных программ
В октябре более 250 омских школьников стали участниками проекта «Билет в будущее»
В октябре более 250 омских школьников стали участниками проекта
Осень под знаком удачи: 7 дел, которые нужно завершить до декабря 2020 года
Осень под знаком удачи: 7 дел, которые нужно завершить до декабря
Перечислены штаты, где лидирует Трамп
Перечислены штаты, где лидирует Трамп

Топ на сегодня

"Совершили ошибку". Трамп назвал главных неудачников при победе Байдена
"Совершили ошибку". Трамп назвал главных неудачников при победе
Требует осуждения. Зюганов припомнил лидеру ЛДПР спорные высказывания
Требует осуждения. Зюганов припомнил лидеру ЛДПР спорные высказывания
Кейт Миддлтон и принц Уильям приняли участие в онлайн-церемонии вручения премии Pride of Britain Awards
Кейт Миддлтон и принц Уильям приняли участие в онлайн-церемонии
Президент Армении назвал гарантию безопасности для жителей Карабаха
Президент Армении назвал гарантию безопасности для жителей Карабаха
Россияне назвали лучшие города для карьеры на удаленке
Россияне назвали лучшие города для карьеры на удаленке

Еще по теме

Агентство развития квалификаций станет центром подготовки кадров в России
Союз журналистов России планирует проводить курсы повышения квалификации
Первая группа госслужащих, воевавших за свободу ДНР, приступила к занятиям по повышению квалификации
МПГУ разработает для вузов программу по подготовке учителей-дефектологов