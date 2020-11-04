МВД опровергает информацию о захвате заложников в Москве

Влада Некрасова

МВД опровергло ранее появившиеся в СМИ новости о захвате заложников в центре Москвы.

«Информация об удержании людей в квартире на севере Москвы не соответствует действительности», — говорится в сообщении столичного главка министерства.

ИА Newstes напоминает: ранее появилась информация о том, что неизвестный мужчина захватил заложников и удерживает их в квартире на Головинском шоссе. Якобы он угрожает устроить взрыв, а полицейские ведут с ним переговоры.