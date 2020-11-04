Мы не откажемся от проведения летней оздоровительной кампании – Сергей Кравцов

Алексей Вольцев

Министерство просвещения не собирается отказываться от проведения летней оздоровительной кампании в 2021 году, летние лагеря к ней готовятся. Об этом Министр просвещения Сергей Кравцов заявил, выступая перед финалистами Всероссийского конкурса «Большая перемена» – проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей». Финал проходит в Международном детском центре «Артек», сообщает Минпросвещения России.

«Мы будем смотреть, как будет развиваться ситуация. Лагеря готовятся к оздоровительной кампании, также будет предусмотрено при необходимости соблюдение определённых мер. Но мы понимаем, что никогда не откажемся от оздоровительной кампании, от лагерей, наших смен», – подчеркнул глава Минпросвещения России.

Сергей Кравцов также назвал управляемой ситуацию с эпидемией коронавирусной инфекции в учебных заведениях страны.

По словам Министра, старт конкурса «Большая перемена» в марте, когда школы не работали в связи с распространением коронавируса, стал хорошей возможностью для многих школьников показать и реализовать себя.

Финал «Большой перемены» объединил 1200 старшеклассников. Учащиеся 11-х классов получат приз в размере 1 миллиона рублей, который они смогут направить на оплату обучения, и до 5 баллов к портфолио достижений для поступления в вуз. Учащиеся 9–10-х классов премируются суммой в 200 тысяч рублей. Эти средства могут быть израсходованы на дополнительное образование и приобретение образовательных гаджетов.

Все финалисты конкурса премируются путёвками в «Артек», а 20 лучших школ смогут получить финансовую поддержку (по 2 миллиона рублей) для создания образовательных возможностей и технического оснащения.