На борту нового ледокола Беглов рассказал Путину о напряжённой эпидситуации

Анастасия Иванова

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов рассказал во вторник, 3 ноября, посетившему Северную столицу с краткосрочным визитом президенту РФ Владимиру Путину о мерах, принимаемых в городе для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией.

По словам Беглова, эпидемиологическая ситуация в городе выглядит напряженной. Всего, по его словам, за период пандемии заболело порядка 64 тысяч человек, а накануне был преодолен рубеж в 900 заразившихся горожан.

При этом губернатор поблагодарил главу государства за финансовую помощь.

«По вашему поручению правительство РФ выделило городу 21 миллиард рублей. Эти деньги были направлены на выплаты медицинским работникам, на закупку лекарств, оборудования, средств индивидуальной защиты. Также почти 31 млрд рублей был выделен, как и другим субъектам РФ, на социальную поддержку населения — семей с детьми, учителей, пенсионеров и других. Без этой поддержки городу было бы очень трудно», — сказал Александр Беглов.

Губернатор сообщил, что сейчас город ожидает еще порядка 3,5 — 4,5 млрд рублей из федерального бюджета. Эти средства, по его мнению, должны будут пойти на закупку лекарств, которые обещают бесплатно выделить пациентам, заболевшим коронавирусом.

Петербургский градоначальник поблагодарил за помощь компанию «Газпром», безвозмездно передавшую под стационар павильоны в Ленэкспо, в которых удалось разместить 2500 дополнительных коек.

«Кроме того, в июне мы получили небольшую передышку и заложили четыре новых стационара-трансформера. В декабре уже их введем. Это даст нам еще 1200 коек», — сказал Александр Беглов.

Добавим, что для лечения пациентов с коронавирусом в Санкт-Петербурге сейчас задействована 21 площадка медицинских стационаров, в которых развернуто 7913 коек. Всего город может обеспечить стационарным лечением 12 тысяч пациентов.

Рабочая встреча президента Владимира Путина с губернатором Александром Бегловым прошла на борту введённого во вторник в строй дизель-электрического ледокола «Виктор Черномырдин».