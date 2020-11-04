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"Не стандарт демократии". Володин высказался о президентской гонке в США

"Не стандарт демократии". Володин высказался о президентской гонке в США
Спикер Госдумы Вячеслав Володин в эфире телеканала "Россия-24" отметил, что выборы в США являются "шоу", которое относят к примеру демократии, однако, по его мнению, это не соответствует действительности.

"Знаете, вот это шоу, а по-другому не назовешь, конечно, приковывает многих к экранам, но было бы правильно все-таки понимать… Да, это шоу называют примером демократии. Более того, предлагают на него смотреть как на стандарт демократии. Не считаю, что это стандарт", – подчеркнул Володин, которого цитирует РИА Новости.

Аргументируя свою точку зрения, он привел некоторые сравнения: например, в России прямые выборы главы государства и многопартийность, а система в Штатах, где президента выбирают выборщики и всего две партии предлагают своих кандидатов, подается как "апогей демократии и возможностей каждого гражданина".


сообщало, что Меланья Трамп и Канье Уэст приняли участие в голосовании.
# Политика
По материалам: ria.ru

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