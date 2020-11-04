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Неизменным курсом. Япония намерена продолжить укреплять альянс с США

Неизменным курсом. Япония намерена продолжить укреплять альянс с США
Официальный Токио намерен укреплять политические отношения с Соединенными Штатами независимо от итогов выборов главы американского государства, заявил министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги.


"В любом случае японо-американский альянс составляет основу внешней политики Японии, поэтому вне зависимости от результатов выборов в США Япония будет укреплять этот альянс и тесное взаимодействие, тут изменений нет", – цитирует дипломата РИА Новости.

В США 3 ноября прошли выборы главы государства, на высший в стране пост претендуют республиканец Дональд Трамп и демократ Джо Байден. Избирательные участки по всей стране уже закрылись, ведется подсчет голосов. Для победы в президентской гонке претенденту необходимо набрать как минимум 270 голосов.


сообщило, что Трамп сократил отставание от Байдена в Неваде.
# Политика
По материалам: ria.ru

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