Нестандартные хитрости в быту

Лидия Мартынова

Хозяйство и быт занимает большую часть жизни женщин. Иногда нестандартные решения помогают сберечь нервы и время. Но к этим нестандартным решениям не всегда можно прийти самостоятельно. Кому-то приходится наделать кучу ошибок, пока пробуются различные варианты. А кто-то может просто знать то, о чем другие могут только догадываться.

Ох, сколько сейчас продается разной ерунды, лишь бы детки не скучали. Одной из таких покупок, частенько становится набор различных наклеек. Чего только не встретишь на шкафу или серванте. И как все это оторвать, чтобы не повредить полировку — мало кто знает. Клей на таких наклейках прилипает хорошо именно тогда, когда этого от него совсем не требуется. Что же делать, чтобы быстро и без повреждений их оторвать. Все просто. Нам потребуется фен и тонкий пластик. Можно даже взять тонкий ножичек от детского пластилина. Нагреваем феном наклейку, поддеваем и аккуратно отделяем ее от поверхности. Останется только помыть или просто протереть.Как часто бесит зеркало в ванной комнате. Оно постоянно запотевает. Мужчинам нормально не побриться, женщинам не накраситься. Чуть только воду включил — все, ничего не видно. Есть один простой секрет. Нам потребуется немного автомобильного воска. Намазываем зеркало, а потом просто полируем его. Обычная чистая сухая тряпочка, минут 15 времени, и вы сможете спокойно смотреться в зеркало, даже если включена горячая вода.





Мы всегда стараемся, чтобы детям было не только интересно играть, но и игры были развивающими. Отличное решение конструктор Лего. Дети могут строить из него множество фигурок, включать фантазию и развиваться. Но дети не совсем аккуратны. Детали лего елозят по полу, они пачкаются конфетами, снова падают на пол, а потом слегка грызутся в задумчивости. Это микробы, родители переживают и моют, моют эти детальки. А их столько, что на мытье можно потратить весь день. Повезло людям, что придумали стиральную машину автомат. Складываем все детальки в мешок — сетку и запускаем режим короткой стирки без сушки. Вместо порошка добавьте моющее средство для посуды.Чтобы сохранить семена, которые остались после посева до следующего года, им нужно создать подходящие условия. Самое главное — минимальную влажность воздуха. Сложите их в коробочку, и туда же положите несколько пакетиков, которые обычно бывают внутри новой обуви. Они отлично заберут лишнюю влагу.

Все гениальное просто. Помните об этом.