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Осень под знаком удачи: 7 дел, которые нужно завершить до декабря 2020 года

Осень под знаком удачи: 7 дел, которые нужно завершить до декабря 2020 года

Очередной год незаметно подходит к концу, однако есть еще время для того, чтобы завершить необходимые дела. Завершить 2020 год успешно и привлечь удачу на весь 2021 год получится, если до декабря выполнить некоторые обязательства перед собой.


В конце года принято подводить итоги, чтобы начать новый этап жизни с чистого листа. Эксперты сайта dailyhoro.ru предлагают составить небольшой план и выполнить его до конца декабря, чтобы в 2021 году удача не отвернулась, а жизнь действительно наполнилась смыслом и счастьем. Есть время, чтобы закончить с делами и оставить в прошлом все то, что мешало развитию и личному благополучию.

1. Навести порядок в делах. Речь идет не только о работе, которую, безусловно, нужно завершать ровно в срок. До наступления нового года важно разобраться с долгами, чтобы избежать неприятностей, связанных с материальным благополучием. Раздавая одолженное и оплачивая счета, каждый сможет избавиться от проблем, а также привлечь в новом году достаток.

2. Избавится от вредных привычек. Любые привязанности, если они мешают счастью, необходимо оставить в уходящем году. Они больно бьют по здоровью и мешают движению вперед, а значит, их нужно выдворить из жизни навсегда. Совершенно не обязательно ждать понедельника, чтобы начать путь к счастью ведь сделать это можно уже сейчас, шаг за шагом отвоевывая себе право на жизнь, не скованную дурными привязанностями.

3. Прекратить общение с токсичными людьми. Энергетические вампиры, манипуляторы, завистники — все эти люди не дают развиваться и мешают привлечению в жизнь счастье. С теми, кто без зазрения совести пользуется чужой энергией, слабостями и решает их судьбу, стоит попрощаться как можно скорее. Без таких людей жизнь будет становиться лучше день ото дня, а на замену таким неприятным личностями обязательно придут добрые и отзывчивые люди. Если с кем-то не удастся порвать связь, то важно учится ставить защиту, чтобы они не оказывали дурного влияния и больше не могли причинить боли и страданий.

4. Исполнить желание. До нового года стоит побаловать себя и воплотить в жизнь хотя бы маленькую мечту. Достижение желаемого вернет веру в то, что нет ничего невозможного, а новы успехи придадут сил для того, чтобы привлекать в жизнь новые счастливые моменты и исполнять следующие по списку мечты.


5. Сделать доброе дело. К концу хода важно сделать счастливым кого-нибудь. Любое добро, сделанное искренне и от всего сердца, обязательно вернется. Это может быть помощь близкому человеку, пожертвование в один из многочисленных фондов или иной добрый поступок, который будет греть душу. Нельзя забывать, что помощь окружающим делает счастливее, а закон бумеранга работает в обе стороны.

6. Навестить близких. Перед наступлением нового года стоит еще раз лично сказать близким людям о своей любви. В повседневной суете многие забывают о родственных связях, и они слабеют, а вместе с ними слабеет и сила всего Рода.

7. Позаботиться о праздничной атмосфере. Перед новым годом важно запастись хорошим настроением, приобрести подарки, а также позаботиться об украшениях для жома. Встретить Новый 2021 год важно так, чтобы его новый покровитель Белый Металлический Бык проявил благосклонность и защитил от невзгод.

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По материалам: dailyhoro.ru

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