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Перечислены штаты, где лидирует Трамп

Перечислены штаты, где лидирует Трамп
Кандидат на пост президента США от демократической партии Дональд Трамп лидирует в Северной и Южной Каролине, а также в штатах Кентукки и Вирджиния, сообщает телеканал Fox News.

Действующий президент США набирает 68,6% голосов в Северной Каролине, в то время как у его соперника демократа Байдена там на данный момент всего 29%, однако в этом штате подсчитан только 1% голосов.

Между тем, в штате Кентукки уже подсчитано 42% голосов и здесь Трамп вырывается вперед с 58,2%, Джо Байден при этом набрал пока 40,2%.


сообщило, что у Белого дома развернули полотнище с призывом.
# В мире
По материалам: ria.ru

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