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Почему нельзя спать напротив двери: народные приметы

Почему нельзя спать напротив двери: народные приметы

Многие слышали о том, что спать напротив двери нельзя. Настало время разобраться в приметах, которые это запрещают, чтобы лучше понять, как правильно располагать кровать относительно дверей.


Здоровый сон — залог счастья, удачи и успехов во всех сферах жизни. Пользуйтесь медитацией для хорошего сна и не забывайте о приметах, чтобы правильно организовать место для сна.

Славянские поверья

Древние народные приметы славян говорят о том, что спать ногами прямо напротив двери — к смерти. Дело в том, что входная дверь является своего рода энергетическим каналом, а ночью, пока мы спим, этот канал связывает мир живых и мертвых. Если вы будете постоянно спать ногами к выходу, это может как минимум спровоцировать дурные сны. Древние славяне замечали, что те, кто спит ногами к выходу, становятся более слабыми, теряют здоровье.

Также это поверье связано с тем, что ногами вперед выносят мертвых. Такая примета могла прижиться из-за неприятных ассоциаций.

Скандинавские приметы


Скандинавы испокон веков верили в то, что человек во сне покидает свое тело. Если спать ногами к двери, то ее на ночь нужно обязательно запирать. Считается, что душа, покинувшая тело, может выйти в открытую дверь и не вернуться. В таком случае человек погибает.

Также тысячи лет назад скандинавы считали, что открытая дверь притягивает злых духов, которые могут наводить порчу и оставаться в доме. В случае, если такое произойдет, нужно провести специальные ритуалы по изгнанию нечисти.

Восточные приметы

Согласно фэн-шуй, от двери к окну идут энергетические потоки, причем не только позитивные, но и негативные. Восточные мудрецы не советуют спать на линии окно-дверь, все равно, ногами или головой к выходу.

Ничто не должно мешать энергии Ци перемещаться из дома на улицу и наоборот. Из-за этого в фэн-шуй действует универсальный совет — ставить кровать в углу или в центре комнаты, ложась перпендикулярно к воображаемой линии, проходящей от окна к выходу.

Эксперты сайта dailyhoro.ru советуют вам ознакомиться также с полезными советами фэн-шуй по оформлению спальни.


Другие приметы, связанные с расположением кровати

Нельзя спать прямо напротив зеркала. Зеркало — мощнейший источник энергии, портал в иные измерения или даже в потусторонний мир. Если спать напротив зеркала, меньшее, что может произойти — вас начнут мучить кошмары.

Головой к окну тоже нельзя спать. Славяне считали, что через окно может заглядывать в дом нечисть. В восточной культуре такое расположение кровати также является опасным.

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По материалам: dailyhoro.ru

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