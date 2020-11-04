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Посольство США проконтролирует борьбу с коррупцией в самоуправлении Риги

Посольство США проконтролирует борьбу с коррупцией в самоуправлении Риги

Заместитель председателя Рижской думы, председатель городского комитета по безопасности, порядку и предотвращению коррупции Линда Озола встретилась с представителями посольства США в Латвии Аметой Кабравал и Артемом Уршульски. Темой беседы, как сообщили в муниципалитете, стали «возможности для дальнейшего сотрудничества в сфере безопасности, хорошего управления и предотвращения коррупции», пишет Delfi.lv.

По словам рижских чиновников, стороны «обсудили порядок управления принадлежащими самоуправлению долями капитала и организациями, введение принципов хорошего управления, возможные механизмы предотвращения и раскрытия коррупции». Также был поднят вопрос «открытости информации — как одного из инструментов открытости предсказуемости».

Также стороны договорились о том, что рижский комитет по безопасности, порядку и предотвращению коррупции мог бы использовать опыт городской думы Нью-Йорка в сфере внутренних расследований в связи со случаями мошенничества и взяточничества в самоуправлении.

Напомним, что в 2019 году тогдашний мэр Риги Нил Ушаков был досрочно снят с поста в связи с широкомасштабными случаями коррупции, обнаружившимися в его окружении.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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