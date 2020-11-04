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Правительство России перераспределило более 730 млн рублей на создание новых мест в школах

Правительство России перераспределило более 730 млн рублей на создание новых мест в школах

Правительство Российской Федерации перераспределило 732,3  миллиона рублей на создание новых мест в школах, сообщается на сайте российского кабмина.

Соответствующее распоряжение подписал председатель Правительства Михаил Мишустин.

Субсидии получат Якутия, Краснодарский край, Иркутская, Свердловская и Челябинская области. С помощью федерального финансирования в этих регионах до конца 2020 года будет создано 3,6 тысячи дополнительных мест, помимо уже запланированных.

Работа ведется в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование».

Национальный проект «Образование» был утвержден президентом России Владимиром Путиным в 2018 году. Он призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран по качеству общего образования. Бюджет проекта – 784,5 миллиарда рублей. Реализация нацпроекта «Образование» охватит период с 2019 до 2024 года.

# Общество
По материалам: edu.ru

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