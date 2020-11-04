Президент России Владимир Путин пообщался с финалистами конкурса «Большая перемена»

Анастасия Иванова

Создание всех необходимых условий для того, чтобы дети и подростки состоялись в жизни, – это общенациональная цель, и благодаря Всероссийскому конкурсу «Большая перемена» у сотен тысяч школьников появилась ещё одна площадка для самореализации. Об этом заявил Президент России Владимир Путин во время общения с финалистами конкурса в режиме видеоконференции, сообщает пресс-служба Минпросвещения России.

«Ваш личный успех, успех миллионов ваших ровесников определяет благополучие, динамичное развитие всей России. Мы будем и дальше создавать все необходимые условия, чтобы дети, подростки состоялись в жизни, были талантливы. Это, без всякого преувеличения, наша общенациональная цель. И убеждён, она объединяет всех граждан нашей страны», – сказал Владимир Путин в своём приветственном слове.

По словам главы государства, финалисты «сделали важный шаг навстречу своей мечте, доказали, что можно многого добиться благодаря воле, настойчивости, таланту и, конечно, трудолюбию».

«Считаю, что конкурс должен стать ежегодным. И те ребята, кто не войдёт в число победителей в этом году, смогут вновь попробовать свои силы в конкурсе «Большая перемена» в будущем. Обязательно будем продолжать эту работу», – подчеркнул он.

«Большая перемена» – самый масштабный конкурс для школьников в России. Его финал проходит с 31 октября по 5 ноября в Международном детском центре «Артек». В нём участвуют 1200 старшеклассников.

Учащиеся 11-х классов получат приз в размере 1 миллиона рублей, который они смогут направить на оплату обучения, и до 5 баллов к портфолио достижений для поступления в вуз. Учащиеся 9–10-х классов премируются суммой в 200 тысяч рублей. Эти средства могут быть израсходованы на дополнительное образование и приобретение образовательных гаджетов.

Все финалисты конкурса премируются путёвками в «Артек», а 20 лучших школ смогут получить финансовую поддержку (по 2 миллиона рублей) для создания образовательных возможностей и технического оснащения.