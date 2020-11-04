Президентство Дональда Трампа в мемах: лучшие фотожабы, посвященные лидеру США
Вчера в США состоялись очередные президентские выборы, и уже через несколько часов весь мир узнает имя того, кто будет править страной следующие четыре года. Останется ли на второй срок 74-летний действующий президент США республиканец Дональд Трамп или его на этом посту сменит 79-летний демократ Джо Байден — главная интрига последних нескольких месяцев. Президентство Дональда Трампа, безусловно, было ярким и запоминающимся, однако оценивать результаты его деятельности мы не собираемся. Сегодня вспоминаем самые забавные, скандальные, нелепые случаи с участием лидера США, которые вдохновили пользователей сети на смешные и остроумные мемы и фотожабы.
Дональд Трамп и космические силы
Когда президент США объявил о планах создания космических сил, интернет высмеял военную отрасль за то, что она слишком уж похожа на научную фантастику. А когда он в январе этого года представил официальный логотип, смеяться над Трампом стали еще больше.При создании мемов пользователи сети вдохновились "Звездными войнами" и "Звездным путем".
😂🇺🇸 pic.twitter.com/udVlztbA8X— Marilyn (@GlammaHunny) August 11, 2018
"— Помнишь те ложные планы по космическим силам, которые я оставил на письменном столе? — Да. — Он нашел их!".
this is my friend, he died fighting with the space force, please retweet to show respect to the troops and honor his memory pic.twitter.com/WKjOfbnVDC— 💰TRILLIONAIRE💰 (@maltyhops) March 13, 2018
"Это мой друг. Он погиб, сражаясь с космическими силами. Пожалуйста, ретвитните, чтобы проявить уважение к военнослужащим и почтить его память".
The new #SpaceForce logo sure looks familiar... pic.twitter.com/ImpGtjo1Aj— Ben Warwick (@BenCBS4) January 24, 2020
"Новый логотип космических сил определенно что-то напоминает...".
Дональд Трамп и светящийся шар
В 2017 году лидер США прилетел с визитом в столицу Саудовской Аравии Эр-Рияд, где он встретился с королем государства Салманом и президентом Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси. Одним из самых обсуждаемых моментов этой встречи стало их совместное фото со светящимся шаром, на который все трое дружно положили руки. Эта странная и даже магическая сцена вдохновила интернет-юзеров на самые разнообразные фотожабы.
I PHOTOSHOPPED SARUMAN INTO TRUMP'S ORB PICTURE AND IT'S NOT EVEN WEIRD pic.twitter.com/cVJFGP5NPG— Shahak Shapira (@ShahakShapira) May 22, 2017
"Я прифотошопил Сарумана на этом снимке Трампа с шаром, и это даже не выглядит странно".
For clarification, this is not a Satanic ritual. pic.twitter.com/CccP39fqN4— The Church Of Satan (@ChurchofSatan) May 22, 2017
"Чтобы внести ясность: это не сатанинский ритуал".
"find...the...hobbit..." pic.twitter.com/8saqDbl5Nh— darth™ (@darth) May 21, 2017
"Найдите хоббита".
Дональд Трамп и солнечное затмение
В 2017 году Дональда Трампа сфотографировали смотрящим прямо на солнечное затмение. Однако президент, похоже, забыл (или не знал), что делать этого без солнцезащитных очков нельзя. Это ему тут же и припомнили в сети.
Scientists: Don't look straight at sun during eclipse.— DAN (@danWorthington) August 21, 2017
Trump: Hold my glasses. pic.twitter.com/3MySTJYq4d
"Ученые: "Не смотрите на солнце во время затмения". Трамп: "Подержите мои очки".
You're fake news. pic.twitter.com/qa6cO2M4Ld— Patrick Tucker (@DefTechPat) August 21, 2017
"Вы — ложные новости".
После того как Трамп провел встречу, чтобы показать список приказов, которые он подписал в первые дни своего пребывания на посту, его презентация стала мемом — вместо приказов публика увидела детские рисунки.
November 13, 2019
January 31, 2017
"Это я".
peech pic.twitter.com/niDSPXsJuC— Trump Draws (@TrumpDraws) May 17, 2017
"Персик".Дональд Трамп и его загар
Когда Дональд Трамп где-то слишком удачно загорел во время отдыха во Флориде, это, конечно же, стало поводом для множества шуток.
Grandma? https://t.co/powLxr5NkY— Worried (@TonyAtamanuik) February 8, 2020
"Бабушка?".
Maybe he's born with it... pic.twitter.com/1fROhVe2Jl— egkidwell (@egkidwell) February 8, 2020
"Может быть, он с этим родился...".
The wind is NOT your friend. pic.twitter.com/DRXQEx1hZD— BrooklynDad_Defiant! (@mmpadellan) February 8, 2020
"Ветер не твой друг".
me after watching exactly one makeup YouTube pic.twitter.com/qtdpX0A3II— Liz Franczak (@liz_franczak) February 8, 2020
"Я после того, как посмотрела уроки по макияжу в YouTube".
Дональд Трамп и его галстук
Одежда и аксессуары Дональда Трампа становились поводом для многих мемов. Его очень длинные галстуки тут выступали фаворитами.
February 1, 2020
February 5, 2020
Дональд Трамп и непередаваемая игра слов
Президент США, как известно, большой поклонник социальной сети Twitter. Так, в одном из постов он написал следующую фразу: "Несмотря на весь негатив прессы covfefe". Очевидно, что в слове он допустил ошибку и, вероятно, хотел написать про негативное освещение прессы (press negative coverage). Однако слово-то не воробей! Интернет был неумолим.
It's Cov-fe-Fay, not Cov-fe-Fee#covfefe pic.twitter.com/nMIjhRHsP9— Blake Rodgers (@TheBlakeRodgers) May 31, 2017
"Это Ков-фе-фей, не Ков-фе-фи".
May 31, 2017
"Это, простите, чашка чертовски хорошего ковфефе".
Winner. #covfefe pic.twitter.com/FaCq4WjIiz— Joey Greaber (@JoeyGreaber) May 31, 2017
This is why I love Twitter. #covfefe pic.twitter.com/TwIfMKTcbK— Mark Powlett (@Markonair) May 31, 2017
"Я — Ковфеве".Дональд Трамп и мальчик с газонокосилкой
В 2017 году Дональд Трамп пригласил 11-летнего мальчика Фрэнка Джакко постричь газон на лужайке перед Белым домом, после того как он написал президенту США письмо, в котором предложил свои услуги по благоустройству бесплатно.
Случайный снимок Трампа, пытавшегося докричаться до мальчика, сразу же стал вирусным и породил множество фотожаб.
HOW COULD YOU pic.twitter.com/IgHOgXIfy0— Dave Itzkoff (@ditzkoff) September 5, 2018
"Как ты мог".
Дональд Трамп и его визит в Великобританию
В прошлом году интернет вдоволь посмеялся над визитом президента США в Великобританию, где он встретился с королевой Елизаветой II. Особенно прошлись пользователи сети по его плохо сидящему костюму и непростым отношениям с королевой. А во время своего прошлого визита на Туманный Альбион Трамп был довольно бестактен с Елизаветой II: неправильно ее поприветствовал и даже повернулся к ней спиной.
Can’t believe the Queen wore this for her meeting with the Trumps#TrumpInUK pic.twitter.com/t7c37pKV9s— Saint Hoax (@SaintHoax) June 3, 2019
"Не могу поверить, что королева надела это на встречу с Трампами".Надпись на платье королевы: "Простите, я опоздала. Я не хотела приходить".
They can’t fool me, I know that’s the Go Compare guy in a Trump mask!!! #TrumpInUK pic.twitter.com/gqeP3JTyjO— Jim Sheridan (@Jim_Sheridan) June 3, 2019
"Они меня не одурачат. Я знаю, что это парень из Go Compare в маске Трампа!".
#TrumpsAnInternationalDisgrace The King Meets the Queen #TrumpUKVisit #Trump pic.twitter.com/g803p5c12B— Robert (@unfucwitable89) June 4, 2019
"Король встречается с королевой".
President Donald Trump has arrived in the UK for a three day state visit. Queen Elizabeth II has asked Prince Philip to pick him up from the airport. #TrumpUKVisit pic.twitter.com/lpqfX5ZzER— Prince Charles (@Charles_HRH) June 3, 2019
"Президент Дональд Трамп приезжает в Великобританию с трехдневным визитом. Королева Елизавета II просит принца Филиппа забрать его из аэропорта".Дональд Трамп и "местные молочные люди"
Обсуждая с премьер-министром Австралии Малкольмом Тернбуллом соглашение по переселению беженцев, заключенное администрацией президента Барака Обамы, Дональд Трамп заявил, что не хочет принимать в США австралийских переселенцев. Он сказал, что считает их плохими людьми, и заявил, что они не станут "замечательными людьми, которые работают на местных молочных людей". Фраза Трампа вновь послужила поводом для насмешек.
Local Milk People pic.twitter.com/9kxtqRw93H— Jillian Sederholm (@JillianSed) August 3, 2017
"Местные молочные люди".
Local milk people pic.twitter.com/m0JtvzKsz3— Erin 🎃GrudgePAC🎃 Ryan (@morninggloria) August 3, 2017
"Местные молочные люди".
Look at these immigrants who went on to work for the local milk people. pic.twitter.com/xulVQBPnzd— Courtney Enlow (@courtenlow) August 3, 2017
"Посмотрите на этих иммигрантов, которые пошли работать на местных молочных людей".
Дональд Трамп и импичмент
С того момента как было объявлено о начале процедуры импичмента Дональда Трампа, президент США стал главным действующим лицом большого количества мемов на злобу дня.
Дональд Трамп и бумажные полотенца
Еще один раз Дональд Трамп отметился довольно странными действиями, когда он прилетел в Пуэрто-Рико, где встретился с местными жителями, пострадавшими от урагана "Мария". В церкви, где прошла встреча, лидер США, главной целью визита которого было оказание гуманитарной помощи, стал кидать в толпу бумажные полотенца и желать людям хорошо провести время.
MARIE ANTRUMPETTE “LET THEM EAT TOWELS” 👑 pic.twitter.com/VNPqBmh3ly— Cher (@cher) October 4, 2017
"Мария Антрампетта: "Пусть едят полотенца".
Republicans: Kneeling for the National Anthem is offensive.— Full Frontal (@FullFrontalSamB) October 3, 2017
Trump: What if I throw paper towels at hurricane survivors? pic.twitter.com/p8aofglDIc
"Республиканцы: "Стоять на коленях ради национального гимна оскорбительно". Трамп: "А что, если я кину бумажные полотенца в выживших после урагана?".
Дональд Трамп и отбеливатель
За недостаточно эффективные способы борьбы с распространением коронавируса Дональда Трампа осуждали, а вот над его нетривиальными предложениями по сдерживанию пандемии нервно смеялись. Когда он предложил принимать отбеливатель, чтобы предотвратить распространение коронавируса, интернет пришел в бешенство.
Remember to always Chill your domestos #disinfectant before drinking , toilet duck is best taking as a shot at room temperature ... enjoy 🥂 🥃 pic.twitter.com/XguKPIlYgj— Coonster (@hibeesfamily) April 24, 2020
"Не забывайте охлаждать свой "Доместос" перед употреблением, а "Туалетного утенка" лучше принимать в качестве шота комнатной температуры. Наслаждайтесь!".
New Clorox Chewables— Jon Cooper 🇺🇸 (@joncoopertweets) April 24, 2020
•Trump recommended
•Don’t die maybe! pic.twitter.com/ckctwPiXwu
"Новые жевательные таблетки "Клорокс". Трамп рекомендует. Возможно, вы не умрете!".