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Президентство Дональда Трампа в мемах: лучшие фотожабы, посвященные лидеру США

Президентство Дональда Трампа в мемах: лучшие фотожабы, посвященные лидеру США

Вчера в США состоялись очередные президентские выборы, и уже через несколько часов весь мир узнает имя того, кто будет править страной следующие четыре года. Останется ли на второй срок 74-летний действующий президент США республиканец Дональд Трамп или его на этом посту сменит 79-летний демократ Джо Байден — главная интрига последних нескольких месяцев. Президентство Дональда Трампа, безусловно, было ярким и запоминающимся, однако оценивать результаты его деятельности мы не собираемся. Сегодня вспоминаем самые забавные, скандальные, нелепые случаи с участием лидера США, которые вдохновили пользователей сети на смешные и остроумные мемы и фотожабы.

Дональд Трамп и космические силы

Когда президент США объявил о планах создания космических сил, интернет высмеял военную отрасль за то, что она слишком уж похожа на научную фантастику. А когда он в январе этого года представил официальный логотип, смеяться над Трампом стали еще больше.При создании мемов пользователи сети вдохновились "Звездными войнами" и "Звездным путем".

"— Помнишь те ложные планы по космическим силам, которые я оставил на письменном столе? — Да. — Он нашел их!".

"Это мой друг. Он погиб, сражаясь с космическими силами. Пожалуйста, ретвитните, чтобы проявить уважение к военнослужащим и почтить его память".

"Новый логотип космических сил определенно что-то напоминает...".

Дональд Трамп и светящийся шар

В 2017 году лидер США прилетел с визитом в столицу Саудовской Аравии Эр-Рияд, где он встретился с королем государства Салманом и президентом Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси. Одним из самых обсуждаемых моментов этой встречи стало их совместное фото со светящимся шаром, на который все трое дружно положили руки. Эта странная и даже магическая сцена вдохновила интернет-юзеров на самые разнообразные фотожабы.

"Я прифотошопил Сарумана на этом снимке Трампа с шаром, и это даже не выглядит странно".

"Чтобы внести ясность: это не сатанинский ритуал".

"Найдите хоббита".

Дональд Трамп и солнечное затмение

В 2017 году Дональда Трампа сфотографировали смотрящим прямо на солнечное затмение. Однако президент, похоже, забыл (или не знал), что делать этого без солнцезащитных очков нельзя. Это ему тут же и припомнили в сети.

"Ученые: "Не смотрите на солнце во время затмения". Трамп: "Подержите мои очки".

"Вы — ложные новости".


"Единственное затмение, которое я сегодня хочу увидеть".Дональд Трамп и его исполнительные указы

После того как Трамп провел встречу, чтобы показать список приказов, которые он подписал в первые дни своего пребывания на посту, его презентация стала мемом — вместо приказов публика увидела детские рисунки.

"Это я".

"Персик".Дональд Трамп и его загар

Когда Дональд Трамп где-то слишком удачно загорел во время отдыха во Флориде, это, конечно же, стало поводом для множества шуток.

"Бабушка?".

"Может быть, он с этим родился...".

"Ветер не твой друг".

"Я после того, как посмотрела уроки по макияжу в YouTube".

Дональд Трамп и его галстук

Одежда и аксессуары Дональда Трампа становились поводом для многих мемов. Его очень длинные галстуки тут выступали фаворитами.

Дональд Трамп и непередаваемая игра слов

Президент США, как известно, большой поклонник социальной сети Twitter. Так, в одном из постов он написал следующую фразу: "Несмотря на весь негатив прессы covfefe". Очевидно, что в слове он допустил ошибку и, вероятно, хотел написать про негативное освещение прессы (press negative coverage). Однако слово-то не воробей! Интернет был неумолим.

"Это Ков-фе-фей, не Ков-фе-фи".

"Это, простите, чашка чертовски хорошего ковфефе".

"Я — Ковфеве".Дональд Трамп и мальчик с газонокосилкой

В 2017 году Дональд Трамп пригласил 11-летнего мальчика Фрэнка Джакко постричь газон на лужайке перед Белым домом, после того как он написал президенту США письмо, в котором предложил свои услуги по благоустройству бесплатно.

Случайный снимок Трампа, пытавшегося докричаться до мальчика, сразу же стал вирусным и породил множество фотожаб.

"Как ты мог".



Дональд Трамп и его визит в Великобританию

В прошлом году интернет вдоволь посмеялся над визитом президента США в Великобританию, где он встретился с королевой Елизаветой II. Особенно прошлись пользователи сети по его плохо сидящему костюму и непростым отношениям с королевой. А во время своего прошлого визита на Туманный Альбион Трамп был довольно бестактен с Елизаветой II: неправильно ее поприветствовал и даже повернулся к ней спиной.

"Не могу поверить, что королева надела это на встречу с Трампами".Надпись на платье королевы: "Простите, я опоздала. Я не хотела приходить".

"Они меня не одурачат. Я знаю, что это парень из Go Compare в маске Трампа!".

"Король встречается с королевой".

"Президент Дональд Трамп приезжает в Великобританию с трехдневным визитом. Королева Елизавета II просит принца Филиппа забрать его из аэропорта".Дональд Трамп и "местные молочные люди"

Обсуждая с премьер-министром Австралии Малкольмом Тернбуллом соглашение по переселению беженцев, заключенное администрацией президента Барака Обамы, Дональд Трамп заявил, что не хочет принимать в США австралийских переселенцев. Он сказал, что считает их плохими людьми, и заявил, что они не станут "замечательными людьми, которые работают на местных молочных людей". Фраза Трампа вновь послужила поводом для насмешек.

"Местные молочные люди".

"Местные молочные люди".

"Посмотрите на этих иммигрантов, которые пошли работать на местных молочных людей".

Дональд Трамп и импичмент

С того момента как было объявлено о начале процедуры импичмента Дональда Трампа, президент США стал главным действующим лицом большого количества мемов на злобу дня.

"Выберите все изображения с президентом, которому был объявлен импичмент. Если такого нет, нажмите "пропустить".
Peach — в переводе с английского "персик", mint — "мята".

Дональд Трамп и бумажные полотенца

Еще один раз Дональд Трамп отметился довольно странными действиями, когда он прилетел в Пуэрто-Рико, где встретился с местными жителями, пострадавшими от урагана "Мария". В церкви, где прошла встреча, лидер США, главной целью визита которого было оказание гуманитарной помощи, стал кидать в толпу бумажные полотенца и желать людям хорошо провести время.

"Мария Антрампетта: "Пусть едят полотенца".

"Республиканцы: "Стоять на коленях ради национального гимна оскорбительно". Трамп: "А что, если я кину бумажные полотенца в выживших после урагана?".

Дональд Трамп и отбеливатель

За недостаточно эффективные способы борьбы с распространением коронавируса Дональда Трампа осуждали, а вот над его нетривиальными предложениями по сдерживанию пандемии нервно смеялись. Когда он предложил принимать отбеливатель, чтобы предотвратить распространение коронавируса, интернет пришел в бешенство.

"Не забывайте охлаждать свой "Доместос" перед употреблением, а "Туалетного утенка" лучше принимать в качестве шота комнатной температуры. Наслаждайтесь!".

"Новые жевательные таблетки "Клорокс". Трамп рекомендует. Возможно, вы не умрете!".

# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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