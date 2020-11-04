Президентство Дональда Трампа в мемах: лучшие фотожабы, посвященные лидеру США

Вадим Карасев

Вчера в США состоялись очередные президентские выборы, и уже через несколько часов весь мир узнает имя того, кто будет править страной следующие четыре года. Останется ли на второй срок 74-летний действующий президент США республиканец Дональд Трамп или его на этом посту сменит 79-летний демократ Джо Байден — главная интрига последних нескольких месяцев. Президентство Дональда Трампа, безусловно, было ярким и запоминающимся, однако оценивать результаты его деятельности мы не собираемся. Сегодня вспоминаем самые забавные, скандальные, нелепые случаи с участием лидера США, которые вдохновили пользователей сети на смешные и остроумные мемы и фотожабы.

Дональд Трамп и космические силы

Когда президент США объявил о планах создания космических сил, интернет высмеял военную отрасль за то, что она слишком уж похожа на научную фантастику. А когда он в январе этого года представил официальный логотип, смеяться над Трампом стали еще больше.При создании мемов пользователи сети вдохновились "Звездными войнами" и "Звездным путем".

"— Помнишь те ложные планы по космическим силам, которые я оставил на письменном столе? — Да. — Он нашел их!".

this is my friend, he died fighting with the space force, please retweet to show respect to the troops and honor his memory pic.twitter.com/WKjOfbnVDC — 💰TRILLIONAIRE💰 (@maltyhops) March 13, 2018

"Это мой друг. Он погиб, сражаясь с космическими силами. Пожалуйста, ретвитните, чтобы проявить уважение к военнослужащим и почтить его память".

"Новый логотип космических сил определенно что-то напоминает...".

Дональд Трамп и светящийся шар

В 2017 году лидер США прилетел с визитом в столицу Саудовской Аравии Эр-Рияд, где он встретился с королем государства Салманом и президентом Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси. Одним из самых обсуждаемых моментов этой встречи стало их совместное фото со светящимся шаром, на который все трое дружно положили руки. Эта странная и даже магическая сцена вдохновила интернет-юзеров на самые разнообразные фотожабы.

I PHOTOSHOPPED SARUMAN INTO TRUMP'S ORB PICTURE AND IT'S NOT EVEN WEIRD pic.twitter.com/cVJFGP5NPG — Shahak Shapira (@ShahakShapira) May 22, 2017

"Я прифотошопил Сарумана на этом снимке Трампа с шаром, и это даже не выглядит странно".

For clarification, this is not a Satanic ritual. pic.twitter.com/CccP39fqN4 — The Church Of Satan (@ChurchofSatan) May 22, 2017

"Чтобы внести ясность: это не сатанинский ритуал".

"Найдите хоббита".

Дональд Трамп и солнечное затмение

В 2017 году Дональда Трампа сфотографировали смотрящим прямо на солнечное затмение. Однако президент, похоже, забыл (или не знал), что делать этого без солнцезащитных очков нельзя. Это ему тут же и припомнили в сети.

Scientists: Don't look straight at sun during eclipse.

Trump: Hold my glasses. pic.twitter.com/3MySTJYq4d — DAN (@danWorthington) August 21, 2017

"Ученые: "Не смотрите на солнце во время затмения". Трамп: "Подержите мои очки".

"Вы — ложные новости".





"Единственное затмение, которое я сегодня хочу увидеть".Дональд Трамп и его исполнительные указы

После того как Трамп провел встречу, чтобы показать список приказов, которые он подписал в первые дни своего пребывания на посту, его презентация стала мемом — вместо приказов публика увидела детские рисунки.

"Это я".

"Персик".Дональд Трамп и его загар

Когда Дональд Трамп где-то слишком удачно загорел во время отдыха во Флориде, это, конечно же, стало поводом для множества шуток.

"Бабушка?".

"Может быть, он с этим родился...".

The wind is NOT your friend. pic.twitter.com/DRXQEx1hZD — BrooklynDad_Defiant! (@mmpadellan) February 8, 2020

"Ветер не твой друг".

me after watching exactly one makeup YouTube pic.twitter.com/qtdpX0A3II — Liz Franczak (@liz_franczak) February 8, 2020

"Я после того, как посмотрела уроки по макияжу в YouTube".

Дональд Трамп и его галстук

Одежда и аксессуары Дональда Трампа становились поводом для многих мемов. Его очень длинные галстуки тут выступали фаворитами.

Дональд Трамп и непередаваемая игра слов

Президент США, как известно, большой поклонник социальной сети Twitter. Так, в одном из постов он написал следующую фразу: "Несмотря на весь негатив прессы covfefe". Очевидно, что в слове он допустил ошибку и, вероятно, хотел написать про негативное освещение прессы (press negative coverage). Однако слово-то не воробей! Интернет был неумолим.

"Это Ков-фе-фей, не Ков-фе-фи".

"Это, простите, чашка чертовски хорошего ковфефе".

"Я — Ковфеве".Дональд Трамп и мальчик с газонокосилкой

В 2017 году Дональд Трамп пригласил 11-летнего мальчика Фрэнка Джакко постричь газон на лужайке перед Белым домом, после того как он написал президенту США письмо, в котором предложил свои услуги по благоустройству бесплатно.

Случайный снимок Трампа, пытавшегося докричаться до мальчика, сразу же стал вирусным и породил множество фотожаб.

HOW COULD YOU pic.twitter.com/IgHOgXIfy0 — Dave Itzkoff (@ditzkoff) September 5, 2018

"Как ты мог".









Дональд Трамп и его визит в Великобританию

В прошлом году интернет вдоволь посмеялся над визитом президента США в Великобританию, где он встретился с королевой Елизаветой II. Особенно прошлись пользователи сети по его плохо сидящему костюму и непростым отношениям с королевой. А во время своего прошлого визита на Туманный Альбион Трамп был довольно бестактен с Елизаветой II: неправильно ее поприветствовал и даже повернулся к ней спиной.

Can’t believe the Queen wore this for her meeting with the Trumps#TrumpInUK pic.twitter.com/t7c37pKV9s — Saint Hoax (@SaintHoax) June 3, 2019

"Не могу поверить, что королева надела это на встречу с Трампами".Надпись на платье королевы: "Простите, я опоздала. Я не хотела приходить".

They can’t fool me, I know that’s the Go Compare guy in a Trump mask!!! #TrumpInUK pic.twitter.com/gqeP3JTyjO — Jim Sheridan (@Jim_Sheridan) June 3, 2019

"Они меня не одурачат. Я знаю, что это парень из Go Compare в маске Трампа!".

"Король встречается с королевой".

President Donald Trump has arrived in the UK for a three day state visit. Queen Elizabeth II has asked Prince Philip to pick him up from the airport. #TrumpUKVisit pic.twitter.com/lpqfX5ZzER — Prince Charles (@Charles_HRH) June 3, 2019

"Президент Дональд Трамп приезжает в Великобританию с трехдневным визитом. Королева Елизавета II просит принца Филиппа забрать его из аэропорта".Дональд Трамп и "местные молочные люди"

Обсуждая с премьер-министром Австралии Малкольмом Тернбуллом соглашение по переселению беженцев, заключенное администрацией президента Барака Обамы, Дональд Трамп заявил, что не хочет принимать в США австралийских переселенцев. Он сказал, что считает их плохими людьми, и заявил, что они не станут "замечательными людьми, которые работают на местных молочных людей". Фраза Трампа вновь послужила поводом для насмешек.

Local Milk People pic.twitter.com/9kxtqRw93H — Jillian Sederholm (@JillianSed) August 3, 2017

"Местные молочные люди".

Local milk people pic.twitter.com/m0JtvzKsz3 — Erin 🎃GrudgePAC🎃 Ryan (@morninggloria) August 3, 2017

"Местные молочные люди".

Look at these immigrants who went on to work for the local milk people. pic.twitter.com/xulVQBPnzd — Courtney Enlow (@courtenlow) August 3, 2017

"Посмотрите на этих иммигрантов, которые пошли работать на местных молочных людей".

Дональд Трамп и импичмент

С того момента как было объявлено о начале процедуры импичмента Дональда Трампа, президент США стал главным действующим лицом большого количества мемов на злобу дня.

"Выберите все изображения с президентом, которому был объявлен импичмент. Если такого нет, нажмите "пропустить".Peach — в переводе с английского "персик", mint — "мята".

Дональд Трамп и бумажные полотенца

Еще один раз Дональд Трамп отметился довольно странными действиями, когда он прилетел в Пуэрто-Рико, где встретился с местными жителями, пострадавшими от урагана "Мария". В церкви, где прошла встреча, лидер США, главной целью визита которого было оказание гуманитарной помощи, стал кидать в толпу бумажные полотенца и желать людям хорошо провести время.

MARIE ANTRUMPETTE “LET THEM EAT TOWELS” 👑 pic.twitter.com/VNPqBmh3ly — Cher (@cher) October 4, 2017

"Мария Антрампетта: "Пусть едят полотенца".

Republicans: Kneeling for the National Anthem is offensive.

Trump: What if I throw paper towels at hurricane survivors? pic.twitter.com/p8aofglDIc — Full Frontal (@FullFrontalSamB) October 3, 2017

"Республиканцы: "Стоять на коленях ради национального гимна оскорбительно". Трамп: "А что, если я кину бумажные полотенца в выживших после урагана?".

Дональд Трамп и отбеливатель

За недостаточно эффективные способы борьбы с распространением коронавируса Дональда Трампа осуждали, а вот над его нетривиальными предложениями по сдерживанию пандемии нервно смеялись. Когда он предложил принимать отбеливатель, чтобы предотвратить распространение коронавируса, интернет пришел в бешенство.

Remember to always Chill your domestos #disinfectant before drinking , toilet duck is best taking as a shot at room temperature ... enjoy 🥂 🥃 pic.twitter.com/XguKPIlYgj — Coonster (@hibeesfamily) April 24, 2020

"Не забывайте охлаждать свой "Доместос" перед употреблением, а "Туалетного утенка" лучше принимать в качестве шота комнатной температуры. Наслаждайтесь!".

New Clorox Chewables

•Trump recommended

•Don’t die maybe! pic.twitter.com/ckctwPiXwu — Jon Cooper 🇺🇸 (@joncoopertweets) April 24, 2020

"Новые жевательные таблетки "Клорокс". Трамп рекомендует. Возможно, вы не умрете!".