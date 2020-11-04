Прогноз от Василисы Володиной на 2021 год

Вадим Карасев

Василиса Володина дала свой прогноз на 2021 год. Она рассказала, каким будет 2021 год, каковы будут основные судьбоносные периоды и каковы их особенности для каждого из нас.

Астролог опубликовала видео-обзор на своем канале, где подробно рассказала о самых важных астрологических событиях предстоящего 2021 года.

Квадрат от Сатурна к Урану

Это событие будет нести серьезные последствия. Они коснутся финансовой жизни, политики и обстановки в мире в целом. Сатурн — это планета, которая ведает человеческими традициями и устоявшимися правилами, привычками. Данная планета поменяет свой Знак, перейдя из Козерога в Водолей. Это значит, что изменения в жизни людей и общества будут более мягкими.

С другой стороны, Уран является представителем свободы и революционных изменений. Эта планета поддержит простых людей, которые хотят изменить жизнь к лучшему. В 2021 году методы будут мягкими, далекими от революционных и категоричных.

Это касается даже личной жизни каждого. Если хочется привнести в свою жизнь что-то новое, не стоит делать это бескомпромиссно и жестко. Нужно продумывать свои действия. Не меняйте кардинально свою жизнь, не расставайтесь с людьми, не обдумав всё как следует. То же самое касается работы.





Самый главный совет для всех Знаков Зодиака

Старайтесь хвататься за любую возможность. Василиса Володина отметила, что в 2021 году нельзя упускать шанс изменить свою жизнь к лучшему. Высока вероятность того. что второй раз возможность не появится. Не откладывайте это на потом.

Люди делятся на два типа — одни стараются ничего не менять, а вторые меняют абсолютно всё. 2021 год — не про крайности. Попробуйте избегать этого, стремясь к золотой середине. Тогда всё будет в полном порядке.

Финансовые изменения 2021 года

Серьезных изменений ждать не стоит. Финансовая жизнь страны станет чуть более стабильной. Это повод подумать о сохранности денег. Если у вас есть какие-то деньги, астролог рекомендует позаботиться об их сохранности, вложив во что-то либо преобразовав определенную сумму в иную валюту.

Юпитер и Сатурн в Водолее, что вызовет постоянные и непредсказуемые изменения рынка. Василиса Володина советует быть осторожнее с вложениями в акции и ценные бумаги. Можно как повысить свой доход, так и серьезно прогореть. В 2021 году полезно будет пользоваться талисманами для удачных покупок, поскольку есть риск потратить деньги зря.

Для кого 2021 год будет очень важен

Это касается представителей таких Знаков, как Водолей, Телец, Близнецы и Стрелец. Некоторые изменения могут ждать Львов и Скорпионов. Все, кто родился в конце января, начале февраля, в конце апреля и в начале мая, в конце июля и в начале августа, в конце октября и начале ноября, могут ожидать больших жизненных изменений.

Очень важная категория людей — те, кто родился с 1986 по 1989 год включительно. Этих людей могут ожидать большие финансовые проблемы. Им не стоит рисковать.

Еще одна важная группа — люди с 1959 по 1963 год рождения. В жизни этих людей может наступить стагнация, некоторое замедление всех процессов.