Путин и Лукашенко провели очередную беседу по телефону

Влада Некрасова

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко провели телефонный разговор. Об этом сегодня, 4 ноября, сообщил близкий к пресс-службе белорусского лидера Telegram-канал «Пул Первого».

«Телефонный разговор Лукашенко и Путина завершился только что», — говорится в сообщении.

Согласно сообщению, стороны обсудили ситуацию с распространением Covid-19. Александр Лукашенко предложил организовать производство вакцины в Белоруссии с использованием российских технологий и технологического процесса. В свою очередь, Владимир Путин предложение поддержал.

Кроме того, Лукашенко озвучил идею о «возможности приобретения месторождения нефти на территории России». При этом российский лидер данную идею поддержал. Дополнительно, президенты говорили о начале переговоров по поставкам нефти и газа в Белоруссию в следующем году. По информации канала, «договорились действовать оперативно».

Президенты также обсудили ситуацию в США, Польше, Литве, Украине, актуальные вопросы внутренней повестки России и Белоруссии, а также перевалку белорусских товаров через порт Усть-Луга и вопросы военно-технического сотрудничества. Помимо этого, Лукашенко проинформировал о завершении работ по включению первого энергоблока Белорусской АЭС в энергосистему страны.

Напомним, последний раз лидеры двух государств созванивались 7 октября. Тогда Путин и Лукашенко обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе и Киргизии, а также вопросы открытия границ. Кроме того, внимание президенты уделили «проблеме распространения коронавирусной инфекции».