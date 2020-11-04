Путин: Россия делает всё для скорейшего прекращения войны в Карабахе

Анастасия Иванова

Россия делает всё, что от неё зависит, чтобы вооружённый конфликт вокруг Нагорного Карабаха был завершён как можно быстрее, заявил сегодня, 4 ноября, президент Владимир Путин на встрече с представителями религиозных объединений.

«Чтобы сохранить жизни людей, которые стоят друг напротив друга и, к сожалению, видят друг друга в прицелах автоматов, винтовок. Используют друг против друга оружие для достижения целей, которых, по нашему убеждению, можно было достичь в ходе мирного переговорного процесса», — отметил российский лидер.

Путин также подчеркнул, что он находится в постоянном контакте с руководством и Армении, и Азербайджана.

«Надеюсь, что нам удастся добиться результата. Причём на такой основе, которая бы устраивала всех людей, проживающих в регионе», — добавил глава государства.

Как сообщало ИА Newstes, Владимир Путин 1 и 2 ноября провёл телефонные переговоры с лидерами Армении и Азербайджана. Первым глава российского государства обсудил ситуацию в зоне карабахского конфликта и пути выхода из кризиса с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. На следующий день состоялся телефонный разговор с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Напомним, президент РФ 8 октября обратился с призывом прекратить боевые действия в зоне карабахского конфликта по гуманитарным соображениям. До этого Путин провёл серию телефонных разговоров с главами Армении и Азербайджана. Также в Москву были приглашены главы МИД двух закавказских республик для проведения консультаций. Зограб Мнацаканян и Джейхун Байрамов на следующий день прибыли в российскую столицу. Переговоры в трёхстороннем формате, с участием министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, длились почти 11 часов и завершились принятием документа. Были достигнуты договорённости о прекращении огня с полудня 10 октября и начале субстантивных переговоров с целью скорейшего достижения мирного урегулирования, которые, однако, до сих пор не соблюдаются.