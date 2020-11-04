Рада разрешила занять 557 млн грн на борьбу с COVID-19
Сегодня, 01:30 Алексей Вольцев
Верховная Рада во вторник, 3 ноября, внесла в госбюджет-2020 изменения, позволяющие заимствовать дополнительно 556,6 млн грн на закупку лабораторного оборудования для борьбы с COVID-19.
За соответствующий законопроект №3040а проголосовали 296 депутатов при минимально необходимых 226.
Председатель комитета ВР по здравоохранению Михаил Радуцкий отметил, что указанную сумму планируется взять в долг у Международного банка реконструкции и развития.
Кроме лабораторного оборудования за эти деньги планируется закупка расходных материалов, тест-систем и холодильного оборудования для лабораторных центров в рамках борьбы с COVID-19.
По материалам: gogetnews.info