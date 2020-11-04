Рада разрешила занять 557 млн грн на борьбу с COVID-19

Алексей Вольцев

Верховная Рада во вторник, 3 ноября, внесла в госбюджет-2020 изменения, позволяющие заимствовать дополнительно 556,6 млн грн на закупку лабораторного оборудования для борьбы с COVID-19.За соответствующий законопроект №3040а проголосовали 296 депутатов при минимально необходимых 226.Председатель комитета ВР по здравоохранению Михаил Радуцкий отметил, что указанную сумму планируется взять в долг у Международного банка реконструкции и развития.Кроме лабораторного оборудования за эти деньги планируется закупка расходных материалов, тест-систем и холодильного оборудования для лабораторных центров в рамках борьбы с COVID-19.